大墩美展1345作品參賽 年輕新秀奪大墩獎

大墩美展今年邁入第三十屆，是目前國內總獎金最高、徵件規模最大的公辦美展，今年吸引二十一個國家、一三四五件作品參賽，最後精選出一八二件得獎作品，昨舉行頒獎典禮並揭曉五名大墩獎得主，分別為墨彩類張簡可筠、膠彩類林宇荃、油畫類曲宣、水彩類吳威澔及雕塑類廖鴻旭。

今年年輕新秀表現亮眼，大墩獎水彩類第一名吳威澔二十三歲，去年甫獲得全國美術展水彩類金牌獎，今年又以〈夢裡〉一作拿下大墩美展水彩類第一名，畫作以暗色調的魔幻氛圍，呈現人在睡夢裡的潛意識活動與狀態，技巧成熟且別出新意。

同為二十世代的油畫類第一名得主曲宣，得獎作品〈貧瘠之間—共生〉大膽運用全黑白的圖像，來表現枯枝相互穿透、蔓生的各種姿態；雕塑類第一名的廖鴻旭作品〈點石成金〉將開鑿的黑花崗石塊經過研磨拋光，建構出線條與造型張力，並在碎石覆上金箔，象徵著化不可能為可能的點題作用。

文化局表示，今年篆刻類第一名莫昍霖、工藝類第一名施惠閔則分別是三冠王，莫昍霖今年仍以大尺幅之作〈捉雲作龍〉參賽，展現出蒼茫古拙的氣象；工藝類第一名得主施惠閔擅長竹材創作，今年得獎作品〈金穗倉痕〉利用竹雕技法，呈現田園生活的詩意風情，尤其小麥與倉鼠的型態栩栩如生。

