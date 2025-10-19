大甲文昌祠 11對銀髮夫妻拍婚紗照

大甲區公所在市定古蹟大甲文昌祠舉辦「情牽一世」銀色婚紗活動，邀請十一對銀髮夫妻，穿上婚紗與西裝拍照。 （記者張軒哲攝）

台中市大甲區公所十八日在市定古蹟大甲文昌祠舉辦「情牽一世」銀色婚紗活動，邀請十一對結婚逾卅年的大甲銀髮夫妻，穿上婚紗與西裝，在繽紛花雨與熱烈掌聲中緩步走上紅毯，重溫當年浪漫時光，銀髮夫妻婚紗照，會擇期於大甲中正紀念館展出。

婚紗照將於大甲中正紀念館展出

大甲區公所去年首度於文昌祠試辦銀色婚紗活動，邀請六對銀髮族夫妻參加，因為活動免費，受到好評，今年擴大至十二對報名，但有一對臨時缺席。前立委蔡其昌大甲服務處主任陳進生與妻子共襄盛舉，夫妻直呼很開心，沒想過到了晚年，還能拍一次婚紗照。

請繼續往下閱讀...

活動在銀色夫妻們依序走紅毯進場，典禮最後安排「真情氣球」互動小遊戲，選出每桌的代表高聲喊出對銀色夫妻的真情告白與祝福，笑聲與掌聲不斷，現場洋溢著溫馨與感動。

台中市副市長鄭照新表示，期盼藉此讓更多人珍視婚姻與家庭價值，並祝福長輩白頭偕老、健康長壽，「牽手」長長久久；大甲區長顏金源表示，早年物資匱乏，許多新人無法穿上婚紗或舉辦婚禮，公所規劃此次活動，免費提供婚紗與簡易彩妝及婚紗照拍攝服務，圓滿長輩年輕時婚紗夢。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法