    首頁 > 生活

    平埔族身分法通過 巴宰族人︰身分認同權起點

    2025/10/19 05:30 記者張軒哲／台中報導
    台中市平埔族分布有巴宰族、拍瀑拉族、道卡斯族。圖為拍瀑拉族群聚落過年祭祖，婦女穿著傳統服裝跳牽田舞。（資料照）

    台中市平埔族分布有巴宰族、拍瀑拉族、道卡斯族。圖為拍瀑拉族群聚落過年祭祖，婦女穿著傳統服裝跳牽田舞。（資料照）

    台中市平埔族分布有巴宰族、拍瀑拉族、道卡斯族，其中巴宰族、拍瀑拉族早期以神岡、沙鹿為主要聚落。立法院十七日三讀通過「平埔原住民族群身分法」，對此，台中市沙轆社文化促進會執行長潘明燈說，從父親開始爭取拍瀑拉族正名，法案雖三讀通過，但語言文化以外之各項權益，將依憲法判決「另以法律定之」之意旨，這對本來就屬原住民的平埔族並不公平，也是一種傷害。

    台中市巴宰族群文化協會理事長潘新祺說，這是落實平埔原住民族群，身分認同權與轉型正義的「起點」而非「終點」，平埔族群必須團結以更積極、更有組織的方式，把握法源帶來的機會，同心協力將法律條文，轉化為實質並且可行的權利保障和文化復振的動力，才是平埔前輩廿多年努力的目標。

    潘新祺說，巴宰族目前親族約數百人，若有血緣相關約有上萬人，這項法案的通過不僅是法律層面上的認可，更是歷史正義與族群尊嚴的重大展現，讓長期以來身分未獲承認的平埔族群，能夠在法律上被納入原住民族大家庭，重獲主體性與完整的民族權益。

    拍瀑拉族 今辦牽田走標

    台中市沙鹿區早期是拍瀑拉族群聚落，目前親族約有三百多人，農曆八月二日是拍瀑拉族的過年，遷善南北社祭祠公業在「普善寺」舉辦祭祖活動，今年國曆十月十九日在沙鹿區公所前廣場舉辦牽田走標活動。

