台中會展中心10/21首展 何欣純促優化交通、旅宿

台中國際會展中心二十一日將啟用舉辦首展，立法委員何欣純表示，期盼會展中心啟用後，優化交通、參展旅宿機能，讓台中會展、接單、拚經濟一條龍，立法院副院長江啟臣則期待開展後可連結買家、接軌世界；不過有議員卻憂心，缺乏完整配套，希望能強化交通接駁、旅宿整合，除會展功能，也提升觀光和就業功能。

何欣純說，台中國際會展中心是中部最大展覽會館，開館過程中、遇到工程點交、項目點收、布展時程等問題，多次邀集市府、外貿協會以及台中產業公協會等各單位共同溝通協調，終於可以歡喜開館。

何欣純指出，首展「台灣國際五金工具博覽會X五金工業展」將在下週十月廿一至廿三日登場，感謝市府、外貿協會團隊全力以赴，更感謝貿協董事長黃志芳和台中所有產業公協會的關心。

立法院副院長江啟臣則說，台中是製造業重鎮，但「會製造也要有店面」，台中國際會展中心正式開展啟用，象徵中台灣產業直上國際舞台的新里程碑，這不僅是展覽的舞台，更是產業升級、商機交流的新門戶，將可連結買家、接軌世界。

就近展覽 產業界期待

「台灣手工具工業同業公會」前理事長賴亮孜表示，感謝何欣純、楊瓊瓔等委員協助，讓會展中心順利啟用，產業界對會展中心有很大期待，未來手工具產業能就近舉辦展覽，買家若有興趣更可直接帶到工廠參觀、洽談，讓展覽、接單一條龍。

議員擔憂無完整配套

民進黨議員黃守達表示，首展下週就登場，卻未見完整的政策配套令人擔憂，盼同步強化周遭交通運輸接駁、旅宿整合與品牌行銷策略，讓會展活動能帶動觀光、產業與城市形象。

國民黨市議員楊大鋐也說，正式營運將在年底，未來也委由外貿協會經營，是一顆光耀的星，希望除會展功能，市府也能賦予觀光及增加在地就業的功能，讓成效加乘。

對此，市府經發局則表示沒有回應。

