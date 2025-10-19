裝監視器 新北將擇2公幼試辦「監管雲」

目的為保護教師與幼生 議員盼市府積極設置

新北市近期發生托育或幼兒園被控疑似不當對待兒童案件，不過私立幼兒園未強制裝設監視器，相關指控不易釐清。新北市教育局長張明文指出，為提升幼兒園安全監管效能，教育局正規劃推動「監管雲試辦計畫」，下學期起在二家公立幼兒園試辦，不過「須經園內充分溝通，並徵得每位家長同意」，確保師生、家長共識才推動，以兼顧兒童安全與隱私。

須經充分溝通 徵得家長同意

市議員陳乃瑜指出，新北市一一二一家公私立幼兒園，其中二八一家公幼雖於公共空間設有監視系統，但室內教學空間僅有四十一％裝設，盼市府積極設置，推動「監管雲」並非是監控教師，而是在保護教師與幼生，如果有糾紛或指控，就有影像可以說話。

有申請需求 優先協助汰換系統

台北市已編列二億元預算，預計四年內讓公幼全面裝設教室監視錄影設備，台南市也編列預算補助公幼，更進一步明定，園內發生違法事件即要求全園安裝監視器。

張明文表示，新北公幼的公共區域是一〇〇％裝設監視器；教育局每年均編列相關經費，透過「公立幼兒園教學環境與設施設備改善計畫」及「私立幼兒園安全設備升級計畫」提供補助，如幼兒園有申請需求，將優先協助園所汰換或增設監視系統。

監管雲計畫 明年2月起辦理

教育局指出，為提升幼兒園安全監管效能，預計於明年二月起（下學期）辦理「監管雲試辦計畫」，適用對象含公私立，相關執行細節仍在研議中，不過「設置前須經園內充分溝通，並徵得每位家長同意，確保師生及家長間達成共識後方可推動」，保障孩子的安全與隱私。

此外，教育局也表示，依現行相關法規，監視錄影設備未列為依法設置必要設施，法規未修訂前，若在室內活動空間強制加裝監視錄影設備恐有涉及隱私權及個資保護疑慮。

