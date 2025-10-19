嘗小吃、聽音樂 「新北好市節」40攤展售

新北市經濟發展局於板橋區府中廣場連2天舉行「新北好市節」，民眾前往攤位品嘗美食。（記者黃子暘攝）

連兩天板橋府中廣場舉行 用新北行動支付APP 有機會獲百元優惠券

菜市場是滿足民生採購需求的地方，也是匯聚在地人情、人文的場域。新北市經濟發展局十八、十九日兩天在板橋區府中廣場舉行「新北好市節」，邀請經濟部星級評核名攤在內的四十攤攤商展售，還有樂團、街頭藝人秀，使用新北行動支付APP，完成活動問卷有機會獲得限量價值一百元的新北行動支付優惠券，可在活動期間使用。

市長侯友宜說，市府自二〇一九年至今，已完成十四座市場改造、九座市場改建，提升舒適性、滿足民生消費需求外也讓市場不再只是買菜的地方，更是文化傳承、都市再生的場域。

經濟部星級評核名攤 好吃好玩

經濟發展局長盛筱蓉指出，好市節活動至今晚八點止，邀請永和永安市場的沐爵烘焙坊、中和枋寮市場的「菜市仔coffee」、泰山市場「素清手作布工坊」及五股市場的「小柴菓子」、「汐咖啡」等設攤，另有臭豆腐、醬炸雞、水果冰沙、燉水梨及白糖粿等夜市小吃。

規劃遊戲互動、拍照打卡景點

市場處指出，現場規劃遊戲互動、拍照打卡景點，還有表演可欣賞，活動資訊詳洽市場處官網，或「新北好北市生活學」、「來新北逛菜市」粉專。

板橋四三五藝文特區 辦藝術市集

此外，文化局在「板橋四三五藝文特區」以「環保永續」為主題，舉辦「藝術聚落開放工作室日Ｘ綠動藝起來！市集音樂會」活動，邀請民眾走進藝術家工作室體驗創作、享受表演，演出陣容包括世界小丑協會錦標賽多次金牌得主「小丑彥彥」帶來「氣球魔術秀」、全齡互動劇場「精靈奶奶的祖傳秘方」，邀請觀眾進入魔法森林。

文化局長張䕒育、專門委員陳春美指出，今年活動同步推出四三五藝術家年度展覽「藝術Ｘ零售」，以跨域合作策展，採雙展區舉行，四三五展區「藝術商店」展出由零售商品轉化的藝術作品，展期至十月卅一日；小北百貨板橋中山店展區「今日購物清單」，則藉由多元媒材與視角轉化零售空間，展期至十一月十六日。

文化局補充，開放工作室日現場規劃環保闖關「尋找環保永續小尖兵」遊戲，還有「小老闆市集」邀請孩童化身攤主體驗二手交易與資源再利用，現場也有文創美食市集，詳洽四三五粉專或官網。

