嘉義Q女孩散策 探索朴子女力故事

嘉義縣共好生活協會響應「台灣女孩日」精神，昨與嘉縣社會局舉辦「嘉義Q女孩散策」，三十位民眾走訪朴子「女路」，探索如朴子國中首任校長黃吳彩雲、台灣第一屆中國小姐林靜宜的故居等十個女力點，瞭解在地女力的故事。

嘉縣社會局長張翠瑤、嘉縣共好生活協會理事長姜鈞翔、常務監事黃崇哲與民眾從朴子市文史據點清木屋出發，探索長約一．六公里的朴子女路；策劃活動的黃崇哲說，朴子以配天宮媽祖信仰聞名，從御賜燈花的故事及求花求子習俗，可瞭解女性溫柔、關鍵的力量。

黃崇哲說，朴子有許多女性對社會有所貢獻，如黃吳彩雲還曾任縣議員、國大代表及台灣省婦女會理事長，推動手工藝職能訓練及社會救濟。

還有莊家三姊妹長姊莊格是日治時期朴子街長黃媽典的妻子，黃媽典於二二八事件中遇難，莊格承接夫家事業，參與宗教及慈善活動；二姊莊雅（莊司雅子）赴日留學，致力教育研究，是日本戰後第一位女性文學博士；三妹莊季春立志學藥，成為藥劑師守護鄉親健康。

活動還探訪創立於日治時期專營女裝禮服及彩妝的大進百貨、許林望女士經營的復源興布行及培育美髮師的桂櫻髮型設計，見證女性在百工百業中的專業。

