強化重症醫療 台大虎尾院區11/9動工

增設複合式手術室、加護病房、急診醫療空間與教學研究區

延宕多年的台大醫院雲林分院虎尾院區二期擴建工程，確定要在下個月動工，預計二〇二九年啟用，虎尾院區病床數可達八〇五床。雲林分院院長馬惠明指出，未來虎尾院區將著重在重症照護中心、醫學教育基地，斗六院區持續加強心血管及婦幼醫療，讓雲林鄉親不用舟車勞頓到外縣市就醫。

病床數可達805床 預計2029年啟用

台大雲林分院斗六、虎尾兩院區目前共有九百多床，不足以因應地區急重難罕病患的照護需求，為提升雲林的醫療量能，地方積極爭取，衛福部在二〇二一年核定虎尾分院二期醫療大樓興建案，原計畫經費為七十六．四八億元，分別為工程六十五億元、醫療儀器設備十一．四八億元，後因工程原物料波動，工程經費增加至九十九．六億元，合計一一一億元。

虎尾院區二期新醫療大樓為地下三層、地上十層，另綜合大樓為地下一層、地上二層及醫護宿舍為地下一層、地上五層，完工後病床數增加至八〇五床，包括一般病床五五三床、特殊病床二五二床，並增設複合式手術室、加護病房、急診醫療空間與教學研究區，強化重症醫療與研究能量。

將與斗六院區以雙主軸發展

馬惠明表示，虎尾院區新醫療大樓啟用後，醫療量能提升，將與斗六院區以雙主軸發展，最嚴重的創傷醫療集中在虎尾院區，做為雲林重要的重症照護中心與醫學教育基地，斗六院區則持續加強心血管及婦幼醫療。

台大雲林分院指出，虎尾院區二期擴建工程在今年三月第一次招標，無廠商投標流標，第二次招標在六月，有二家投標，八月順利決標，目前廠商已開始整地，預計十一月九日動工，工期一二〇〇天，預計二〇二八年底完工，二〇二九年啟用。另施工期間會請廠商妥善規劃交通動線與圍籬設置，降低對附近住戶及就醫民眾的不便，確保施工安全與品質。

