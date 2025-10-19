雲嘉南災後復原 卓揆表揚捐資企業

行政院長卓榮泰（中）和台南市長黃偉哲（右三）等縣市代表，表揚捐贈物資的五個電器、寢具商業同業公會和十七家業者。（記者楊金城攝）

行政院雲嘉南災後復原前進指揮所將在十月底退場，由相關部會和地方政府接手後續復原工作。行政院長卓榮泰昨天在台南市民治市政中心表揚捐贈物資的五個電器、寢具商業同業公會和十七家業者，卓榮泰握手、鞠躬代表政府表達感謝，並期許大家在重建之路上一起壯大台灣。

卓榮泰肯定前進指揮所近三個月來和雲嘉嘉南縣市合作推動復原工作重建災民家園，取得很好成效，並稱讚首創媒合政府的營造商出動工班協助災屋修繕，他說，唯有地方政府掌握所有災情和救災資訊，中央協助復原才能事半功倍，從丹娜絲風災復原中，看到四縣市政府都做得很好，但對於民眾受到災損和不安，政府感到抱歉。

請繼續往下閱讀...

卓榮泰指出，台灣最近屢屢受到天然災害帶來的挑戰，也因此突顯台灣社會的韌性，人與人的幫助展現團結強大，才有五十萬鏟子超人前往光復，有了丹娜絲風災救災復原經驗，光復馬太鞍災情才能迅速動員。行政院在丹娜絲災後復原特別預算編列六百億，將再修法加入花蓮光復復原特別預算二五〇億元。

包括台南市長黃偉哲、經濟部長龔明鑫也出席感謝電器、寢具業界的捐贈。卓榮泰說，已裁示指揮所盤點提出更大的生活協助方案幫助災戶。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法