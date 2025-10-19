《平埔身分專法通過》西拉雅族跨地部落聯盟 籲續爭權利

平埔原住民族群身分法在立院三讀通過，「臺南市西拉雅文化協會」發言人萬淑娟表示，正名奮鬥卅一年，終獲國家認可，得來不易，真的很高興，內心百感交集。西拉雅族跨地部落聯盟召集人段洪坤則指出，平埔身分專法通過立法，目前空有「原住民」的名，沒有現在十六族原住民的權，未來還要對政府及族人說「加油」。

萬淑娟感謝民進黨前後任總統蔡英文、賴清德的協助推動；強調，這是族群身份法制化的里程碑，未來仍有包含參政在內的諸多相關權利保障等重要工作，會再繼續努力。也感謝前台南縣長蘇煥智、台南市市長賴清德、黃偉哲等執政團隊接力支持，並訂定西拉雅族振興發展辦法，協助文化的扎根、保存。

段洪坤說，台南地區的西拉雅族、洪雅族及大武壠族的原住民人口，在終戰後的「熟註記」人口約八千多人，後來台南市承認市定原住民族，開放「熟註記」的直系卑親屬登記約一萬二千人，若以「平埔原住民族群身分法」登記規定，推估有資格登記者約二萬五千人，但實際會去登記的人應該在五至六成之間。

段洪坤指出，族親要緊盯未來三年內政府如何盤點資源另立法的內容，為平埔原住民權利爭取該有的尊嚴與尊重，不能讓政府再以資源有限、恐排擠現有原住民資源為藉口，而限制平埔原住民的權利如狩獵權、部落諮商同意權等。建議中央及地方政府提高相對的預算，落實族群正義的補償。

