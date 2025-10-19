官田菱角節 600份菱角排骨湯免費嘗

官田菱角節在西拉雅國家風景區官田遊客中心登場，遊客體驗採收菱角的趣味。（記者楊金城攝）

「菱角的故鄉」台南官田區栽種菱角二八五公頃全國最多，官田菱角節首度舉辦二天，昨天起在西拉雅國家風景區官田遊客中心登場，吸引親子來玩趣味十足的「菱角挑戰賽」，並有菱角特賣會、連續兩天提供六〇〇份香氣四溢的菱角排骨湯供民眾免費試吃，為風災後恢復產量的菱角全力行銷。

西拉雅風景區官田遊客中心登場

菱角節由隆田國小太鼓術隊、官田國小祥獅獻瑞及農會高齡班舞動銀髮熱舞揭幕，並表揚模範農民，另有水管阿民、狗屎運爵士大樂團、樣爸森友會與劍玉師小螺絲接連演出，熱鬧滾滾。

菱角排骨湯美食吸引民眾大排長龍試吃，品味在地美味，同時也能感受官田豐收喜悅。現場並有「菱角挑戰賽」讓遊客玩起菱角疊疊樂，也有菱角拓印、「我的菱感合照」、拼圖，親子開心。

親子遊戲、農產市集 好玩好吃

菱角市集集結當季新鮮菱角與各式菱角加工產品，地方特色小吃如菱角粿、菱角碗粿、菱角粽、菱角酥、菱角油飯、菱角豬腳湯，讓民眾大呼好吃。在農會食農教育菱角田另有收費二百元的菱角採收體驗，遊客終於看到菱角的「廬山真面目」，原來是開出白色菱角花，但菱角長在水中，採收期約可開五至六期花。

入秋後，在台一線官田路段沿路就可見菱角採收、販售現採現蒸的熟菱角攤位，成為官田秋天限定場景，官田農會總幹事林定億說，官田菱角採收期可至十二月上旬，菱角節推廣好吃的官田菱角，農會也生產菱角方塊酥、菱蕎酥、菱角香鬆、菱角虱目魚丸、菱角豬腳等熱銷加工商品，提高菱農收益；台南市農業局局長李芳林指出，歡迎遊客走訪官田菱田風光，感受「紅菱之鄉」的獨特魅力，響應「食在地、享當季」。

