高雄眷村文化節 千人夜跳DISCO

高雄市眷村文化節以「眷眷星光夜未眠」為主題，昨在鳳山瑞興國小以「千人DISCO」熱鬧開場。（記者黃佳琳攝）

高雄市眷村文化節以「眷眷星光夜未眠」為主題，昨晚在鳳山瑞興國小以「千人DISCO」開場，市長陳其邁帶領超過千名市民一起搖擺，重現七〇年代的DISCO熱潮，重溫竹籬笆中的浪漫。

陳其邁表示，高雄市眷村文化節已邁入第十九屆，不只展現鳳山眷村獨特的文化精神，更是凝聚眷改新村居民情感的年度盛會，能感受到眷村特有的熱情與人情味。

文化局長王文翠說，早年眷村生活深受美援影響，當時物資不僅改善居民生活，也帶來西方流行文化，隨著西方電影、音樂及舞蹈的輸入，讓眷村逐漸成為接觸西洋流行文化的前哨站，DISCO正是早年眷村年輕人夜晚最熱門的交流活動。

文化局表示，今年高雄眷村文化節首次以「眷村夜晚生活」作為主題，重新點亮過去眷村居民夜晚攜家帶眷逛商展、年輕人相約舞廳嗨跳 DISCO、A-go-go，或眷村伯伯圍聚榕樹下象棋等溫馨美好回憶，親身感受昔日眷村夜晚既熱鬧又充滿溫度的獨特風景。

此外，農糧署攜手中華郵政網路商城行銷全國農產品，今年首次選出「十大優良店家」頒獎，昨天和今天於衛武營舉辦市集，推出受歡迎的十大推薦精選箱。

