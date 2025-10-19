為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄眷村文化節 千人夜跳DISCO

    2025/10/19 05:30 記者黃佳琳、陳文嬋／高雄報導
    高雄市眷村文化節以「眷眷星光夜未眠」為主題，昨在鳳山瑞興國小以「千人DISCO」熱鬧開場。（記者黃佳琳攝）

    高雄市眷村文化節以「眷眷星光夜未眠」為主題，昨在鳳山瑞興國小以「千人DISCO」熱鬧開場。（記者黃佳琳攝）

    高雄市眷村文化節以「眷眷星光夜未眠」為主題，昨晚在鳳山瑞興國小以「千人DISCO」開場，市長陳其邁帶領超過千名市民一起搖擺，重現七〇年代的DISCO熱潮，重溫竹籬笆中的浪漫。

    陳其邁表示，高雄市眷村文化節已邁入第十九屆，不只展現鳳山眷村獨特的文化精神，更是凝聚眷改新村居民情感的年度盛會，能感受到眷村特有的熱情與人情味。

    文化局長王文翠說，早年眷村生活深受美援影響，當時物資不僅改善居民生活，也帶來西方流行文化，隨著西方電影、音樂及舞蹈的輸入，讓眷村逐漸成為接觸西洋流行文化的前哨站，DISCO正是早年眷村年輕人夜晚最熱門的交流活動。

    文化局表示，今年高雄眷村文化節首次以「眷村夜晚生活」作為主題，重新點亮過去眷村居民夜晚攜家帶眷逛商展、年輕人相約舞廳嗨跳 DISCO、A-go-go，或眷村伯伯圍聚榕樹下象棋等溫馨美好回憶，親身感受昔日眷村夜晚既熱鬧又充滿溫度的獨特風景。

    此外，農糧署攜手中華郵政網路商城行銷全國農產品，今年首次選出「十大優良店家」頒獎，昨天和今天於衛武營舉辦市集，推出受歡迎的十大推薦精選箱。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播