專法通過 高雄平埔族怨淪「次等原住民」

立法院三讀通過「平埔原住民族群身分法」，回應平埔原住民族群廿餘年來正名訴求，二〇〇九年高雄縣市合併前官方普查平埔族人口約一．四萬人，專法通過後，族人發出不平之鳴，認為自己淪為「次等原住民」。

不滿通過審議才獲身分 也無保留地保障

台灣平埔族群眾多，依學者區分約略有噶瑪蘭（Kavalan）、凱達格蘭（Ketagalan）、西拉雅（Siraya）、馬卡道（Makatau）和大武壠（Taivoan）等十個族群，其中，南部的西拉雅族一般又區分為西拉雅四大社和大武壠四社兩群。

高雄的平埔族數量各方有不同推估，具有血統基因可能超過十萬人，大武壠是重要一支，專法通過後，族人質疑平埔族也是原住民之一，但原住民是「先有身分，再有族」，只要具有原住民身分，不論是阿美、排灣族，都享有原住民身分帶來的權益，但專法卻要求平埔族得「先有族，才能有身分」，族群必須通過審議才得以具有身分，且專法中也沒有享有「原民保留地」等保障，淪為「次等原住民」。

長期從事平埔族群研究的台鋼科大副教授簡文敏指出，《平埔原住民族群身分法》可說是「不平等、被分類的法」，但既然法律已通過，未來將持續協助平埔族人爭取權益，讓長期受欺壓的平埔族人能迎來「轉型正義」。

