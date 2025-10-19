高雄演唱會帶動觀光 七成歌迷留宿消費

BLACKPINK高雄演唱會昨晚登場，下午四點不到，現場已經人山人海萬頭攢動。（記者李惠洲攝）

今年已創造33億元觀光產值 甚至有一成五粉絲外溢到台南和屏東

南韓人氣女團BLACKPINK昨起一連兩天再登世運主場館開唱，高市府強調，演唱會期間超過七成歌迷粉絲留宿高雄，甚至外溢至台南和屏東，今年已帶動卅三億元觀光產值。

請繼續往下閱讀...

近日有名嘴直播時，指高雄一直在吹演唱會經濟，但早就有人做過調查，絕大多數去看高雄看演唱會的人，「看完通常連飯都不吃，直接坐高鐵就回台北了」。

2023至2024年 住宿消費大增四成八

高市觀光局表示，根據大數據分析，二〇二三年至二〇二四年高雄演唱會期間，超過七成歌迷粉絲留宿高雄，整體住宿消費大幅提升四成八，餐飲消費增長一成；其中，留宿高雄的歌迷粉絲大多來自台北、新北及台中，約有一成五粉絲外溢至台南、屏東。

留宿兩天一夜與三天兩夜約八：二

觀光局強調，今年高雄演唱會迄今已逾九十場，吸引約一一二萬人，創造卅三億元觀光產值，透過市府整合資源與消費優惠，強化歌迷留宿高雄動機，延長留停時間，引爆「演唱會經濟學」效益，確立「演唱會之都」的國際定位。根據信令數據、萬事達卡與聯合信用卡處理中心資料分析，高雄每次舉辦大型演唱會，平均有近七成歌迷來自於外縣市，並選擇留宿高雄消費，其中歌迷留宿兩天一夜與三天兩夜的比例約為八：二。

台北來粉絲順遊多處粉紅地標打卡

觀光局長高閔琳說，國內粉絲旅宿平均每位消費台幣四七三九元；外國旅客消費力更不容小覷，平均每位的旅宿消費達台幣八七七二元。針對此次BLACKPINK演唱會，初步估計可為高雄帶來逾三．二億元觀光產值。

來自台北的林姓粉絲說，特別安排兩天一夜行程，聽演唱會順便到高雄多處粉紅地標打卡，很享受高雄的演唱會氛圍。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法