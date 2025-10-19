為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄演唱會帶動觀光 七成歌迷留宿消費

    2025/10/19 05:30 記者葛祐豪／高雄報導
    BLACKPINK高雄演唱會昨晚登場，下午四點不到，現場已經人山人海萬頭攢動。（記者李惠洲攝）

    BLACKPINK高雄演唱會昨晚登場，下午四點不到，現場已經人山人海萬頭攢動。（記者李惠洲攝）

    今年已創造33億元觀光產值 甚至有一成五粉絲外溢到台南和屏東

    南韓人氣女團BLACKPINK昨起一連兩天再登世運主場館開唱，高市府強調，演唱會期間超過七成歌迷粉絲留宿高雄，甚至外溢至台南和屏東，今年已帶動卅三億元觀光產值。

    近日有名嘴直播時，指高雄一直在吹演唱會經濟，但早就有人做過調查，絕大多數去看高雄看演唱會的人，「看完通常連飯都不吃，直接坐高鐵就回台北了」。

    2023至2024年 住宿消費大增四成八

    高市觀光局表示，根據大數據分析，二〇二三年至二〇二四年高雄演唱會期間，超過七成歌迷粉絲留宿高雄，整體住宿消費大幅提升四成八，餐飲消費增長一成；其中，留宿高雄的歌迷粉絲大多來自台北、新北及台中，約有一成五粉絲外溢至台南、屏東。

    留宿兩天一夜與三天兩夜約八：二

    觀光局強調，今年高雄演唱會迄今已逾九十場，吸引約一一二萬人，創造卅三億元觀光產值，透過市府整合資源與消費優惠，強化歌迷留宿高雄動機，延長留停時間，引爆「演唱會經濟學」效益，確立「演唱會之都」的國際定位。根據信令數據、萬事達卡與聯合信用卡處理中心資料分析，高雄每次舉辦大型演唱會，平均有近七成歌迷來自於外縣市，並選擇留宿高雄消費，其中歌迷留宿兩天一夜與三天兩夜的比例約為八：二。

    台北來粉絲順遊多處粉紅地標打卡

    觀光局長高閔琳說，國內粉絲旅宿平均每位消費台幣四七三九元；外國旅客消費力更不容小覷，平均每位的旅宿消費達台幣八七七二元。針對此次BLACKPINK演唱會，初步估計可為高雄帶來逾三．二億元觀光產值。

    來自台北的林姓粉絲說，特別安排兩天一夜行程，聽演唱會順便到高雄多處粉紅地標打卡，很享受高雄的演唱會氛圍。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播