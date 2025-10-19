為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    半島世界歌謠祭 台灣、國際歌手飆唱

    2025/10/19 05:30 記者蔡宗憲／屏東報導
    半島歌謠祭熱鬧在恆春西門舉辦，獲得全場觀眾掌聲不斷。（記者蔡宗憲攝）

    金曲歌后戴曉君攜手日三味線高手及旅美彈撥樂手 彈唱跨界新樂章

    年度「半島世界歌謠祭」昨晚在恆春西門登場，空氣中瀰漫著民謠的古樸韻味與搖滾的狂野火花。金曲歌后戴曉君率領民謠傳藝師和小朋友上陣，攜手長期深耕澳洲的日本三味線高手Noriko Tadano，以及旅美彈撥樂手NINI，以民謠為基底，猛力注入搖滾元素，彈唱出耳目一新的跨界風暴，讓全場觀眾從頭嗨到尾，掌聲雷動不絕。

    異國旋律交織在地音樂 掌聲不斷

    縣長周春米一同沉醉於這場文化饗宴，她與傳藝師們大聲合唱經典曲目「恆春四景」，強調「恆春半島的民謠文化不是死板的遺產，而是活生生的靈魂。它深植在地，卻又勇於與世界對話。昨晚老中青三代音樂人，加上國際好手齊聚，讓民謠不僅傳承，更爆發出無限活力！」她不忘預告，恆春文化中心劇場館即將華麗啟用，邀請大家齊來見證半島文化的嶄新篇章。

    舞台上的跨界火花，從Noriko Tadano一出手，津輕三味線拉扯間迸發日本傳統的豪邁野性。NINI則是另一道亮點，把古典樂器嫁接上重金屬、搖滾和電子舞曲；而國際風貌更添繽紛色彩，義大利民謠四重奏Suonno d’Ajere帶來曼陀林與拿玻里吉他，溫柔旋律如地中海微風拂面，中東爵士樂團Bazaa以烏德琴為主角，融合爵士即興與阿拉伯旋律，魔幻的異國韻味直擊心臟。金曲獎得主阿美族搖滾樂團漂流出口則是壓軸殺手鐧，用原住民音樂元素帶動全場，瞬間點燃半島的原野魂魄。

    今日壓軸民謠決賽 西門廣場上演

    一連五天的歌謠祭，今日最終壓軸民謠大賽決賽將在西門廣場上演，在地學校和團體將展開激烈對決，更展現民謠如何在恆春半島年輕世代間開枝散葉。

    恆春半島歌手戴曉君（中）與國際歌手飆唱。（記者蔡宗憲攝）

