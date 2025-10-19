基隆惠隆市場料理大賽 24日上菜

基隆市區劉銘傳路六巷內有六十年歷史的惠隆市場，有許多隱藏版傳統庶民小吃，基隆市文觀局與嘻哈文化發展協會合作，在十月廿四日舉辦一場惠隆市場限定料理大賽，同時還有音樂、藝文展演、黑膠唱片音樂陪民眾一起逛市場，希望老市集能再生。

另有音樂、藝文展演

惠隆市場在市區田寮河畔仁一與仁二路之間，已有一甲子年歷史，其中美食多元化，從道地的傳統古早味到新興的創意料理都有；三隆麵店的白斬雞和福州魚丸湯，晉傳食堂的牛三寶捲餅、牛肉麵，黃小妹手工福州魚丸、麵姐的炸海鮮總匯、阿霞的藍帶豬排等，都是必推選擇，周邊還有多咖啡店。

請繼續往下閱讀...

這些美食隱身老舊市場內，只有在地人才知道，在地駐點多年的嘻哈文化發展協會長期輔導惠隆市場找回昔日榮景，不但改造市場環境，巷內還有惠隆市場故事館，舉辦走讀活動等，並向文觀局爭取在十月廿四日上午十一點到下午四點，舉辦惠隆市場限定料理大賽，美食攤商拿出好手藝。

業者施先生說，惠隆市場內有一些眷村時代美食，還有越南、印尼美食，融合傳統與現代，希望舉辦活動能夠活絡市場，讓民眾走進老市集。

當天除了展售美食之外，還有音樂、藝文展演、黑膠唱片陪民眾一起逛市場。基隆市文觀局表示，從飲食了解到基隆人的生活歷史脈絡，期能帶動商圈發展。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法