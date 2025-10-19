為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    基隆半程馬拉松起跑 港西街封閉

    2025/10/19 05:30 記者盧賢秀／基隆報導

    基隆城市半程馬拉松今天清晨五點五十分從國門廣場起跑，共有四千多人參賽，還有遠從秘魯的跑者來海港路跑，清晨四點半開始市區路段分段交通管制到十點半，其中港西街全線封閉。

    這項半程馬拉松分成三公里健康休閒組、九．五公里勇腳挑戰組和二十一公里半程組，有四千多人報名，其中有四十四位外籍選手，分別來自美國、日本、法國、西班牙、芬蘭等國家，最遠是來自秘魯。另有十三名視障者參加，由陪跑員一起下場跑步。

    路線行經港西街、忠一路、中正路至長榮桂冠折返後，再經國門廣場、港西街、中山一路至四路、中華路、文明路、湖海路，到喵喵咖啡圓環折返，回起點國門廣場，沿著海岸跑。

    今天上午市區部分道路從清晨四點半開始至十點半將分路段、時段進行管制，以降低交通影響，期間港西街全線封閉，屆時所有車輛將沿忠一路往中山一路或孝四路行駛，國道客運將利用中山一路、忠一路口迴轉進入基隆轉運站內，請用路人注意提前改道。

    其中有中山三路、中山四路、中華路及文化路北向、文明路及湖海路一段管制停車，另外中正路南向、港西街雙向、中山二路北向、中山四路西向禁止移車，但開放中山高中、中山國小、仙洞國小的汽車停車位供民眾臨時停車使用。

