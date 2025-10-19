遊客目睹抽搐 北市動物園白犀牛「犀慧」離世

北市動物園白犀牛「犀慧」（左）昨離世，園方指，「犀慧」為老齡個體，詳細死因待釐清。（北市動物園提供）

台北市立動物園發生白犀牛死亡事件，昨日下午近一點，有遊客在逛動物園的白犀牛區域時，發現一隻白犀牛倒臥在園區內一動也不動，緊急通報園方人員處理。動物園發言人曹先紹證實，死亡的是母犀牛「犀慧」，年齡為卅八歲三個月廿天，為老齡個體，目前仍在進行病理解剖，詳細死因待釐清，昨天一早保育員呼喊犀慧的名字，反應也較慢。

曹先紹表示，昨中午十二點四十分，遊客中心接獲通報，有民眾發現白犀牛狀況不佳，中午十二點四二分，保育員到現場確認該犀牛躺臥在地，後續獸醫趕抵現場，確認「犀慧」死亡，已邀集台大獸醫團隊進行病理解剖，確切死因仍待進一步釐清。

請繼續往下閱讀...

38歲猝逝 死因待釐清

曹先紹指出，經初步詢問遊客，在「犀慧」倒臥在地之前，有看到牠抽搐、翻滾，今年三到四月間，有保育員觀察「犀慧」疑似老齡牙口不好，不容易進食較長的乾草，因此提供切碎乾草、青牧草供食用。

曹先紹說，持續追蹤體重也維持在一六四〇到一六五〇公斤左右，但偶爾會吐草團，與獸醫皆配合定期抽血檢查追蹤血檢數值。此外，昨早保育員呼喊「犀慧」的名字，反應也較慢。依動物園過去發布新聞稿，白犀牛體重平均一七〇〇公斤至二三〇〇公斤，壽命平均約四〇至五〇歲。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法