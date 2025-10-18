基隆潮藝術「光獸」突爆掉 展開修復

基隆潮藝術在阿根納造船廠遺構旁的「光獸」作品，前天深夜突然爆了。（記者盧賢秀攝）

基隆市文化觀光局（以下簡稱文觀局）於九月底舉辦潮藝術，在「山、海、城」三大區域展出十九組戶外創作藝術品，其中在和平島阿根納造船廠遺構旁的十八公尺高《光獸Mossmo》，前天（十六日）深夜突然爆了，附近民眾說「太震撼」了。文觀局副局長鄭鼎青表示，可能氣溫變化太大，造成氣膜爆破，已連繫藝術家，並於昨天（十七日）下午展開修復工作，預估最快下週二（廿一日）重新見客。

19組戶外藝術作品 走進生活

今年潮藝術以基隆「山、海、城」三大區域為主軸，由國內外十五組藝術家團隊展出雕塑、裝置、聲光與行為藝術等十九組戶外藝術作品，從基隆城際轉運站、中山陸橋、至善大樓、委託行商圈、基隆美術館、基隆塔、信二防空洞、漁會正濱大樓到阿根納造船廠遺構與原民會館觀海平台等，讓藝術走進市民生活。

民眾目睹看傻了 直呼太震撼

前天晚上在阿根納造船廠遺構旁的「光獸」突然爆掉，附近民眾看傻了，直說「太震撼了」，有人說「想起黃色小鴨，也曾在基隆港爆了」。

潮藝術網站在十六日晚上十時左右貼出公告，感謝民眾對《光獸Mossmo》的喜愛與陪伴，近日需進行維護與保養，需稍作休息，已安排藝術家進行修復與調整。待《光獸Mossmo》恢復滿滿能量後，將再次與大家見面。

疑溫差過大受損 最快下週二修復

鄭鼎青指出，光獸外觀是塑膠帆布製作，外在環境日曬風吹雨淋，充滿各種風險，需要維修，十六日白天烈日高照、晚間突然下大雨，可能溫差過大，導致光獸氣膜受損爆掉了，已經連繫藝術家儘速修復；藝術團隊昨天下午展開修復工作，希望儘速修復重新充氣見客。

基隆潮藝術在阿根納造船廠遺構旁的「光獸」作品。（資料照）

