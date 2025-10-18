為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台北三大藝術盛事 「地景藝術」打頭陣登場

    2025/10/18 05:30 記者孫唯容／台北報導

    台北三大藝術盛事白晝之夜、地景公共藝術計畫、以及數位藝術節，在今年秋天首度攜手登場，從十月十七日起到十一月初，在圓山匯聚成一座跨越歷史、科技、藝術與表演的城市舞台。今年「台北水舞嘉年華」最終場「追愛音樂祭」活動，將在十月十九日登場，民眾在當天可以欣賞「人水共舞」與「水火共舞」展演，十八、十九日最後兩天，水舞嘉年華也將輪播全系列的水舞曲目。

    白晝之夜、數位藝術節陸續展開

    三展率先登場的是台北地景公共藝術計畫，以「浮島光景」為題，自十月十七日至十一月九日在圓山花博公園及捷運圓山站玉門街沿線展開。今年延續「發現看不見的台北：重現隱匿或消失的地景」的核心理念，呼應圓山承載著台北盆地數千年活動軌跡。

    今年白晝之夜將於十一月一日下午兩點至十一月二日凌晨兩點盛大舉行，今年選址於擁有豐厚歷史紋理的圓山地區，以「Hi Story」為主題，本屆共集結超過六〇件藝術創作與演出，活動以圓山為核心，藝術總監黃彥穎規劃五大主題區塊「時間切片」、「歷史迴聲」、「夢的蟲洞」、「觀看變奏」及「綻放場域」，從圓山自然公園到花博公園圓山園區全面展演。

    邁向第廿屆的台北數位藝術節，於十月二十五日至十一月九日，在大稻埕碼頭廣場及金車文藝中心承德館兩地展出，為台灣歷史最悠久的數位藝術嘉年華，今年將台北作為邊界與想像的交會點，以「層疊的海平線」為題，首度跳脫傳統展場框架，讓作品走出白盒子。

