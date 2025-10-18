北市東門市場改建「14樓變9樓」 商家錯愕

東門市場明年將進行改建，在地居民呼籲市府將樓層提高。 （記者甘孟霖攝）

攤商希望攤位空間大一點 市場處︰將評估樓層提高建議

台北市東門市場由於交通便利、鄰近商圈，吸引大批遊客。台北市政府二〇一八年規劃市場改建地上十四層、地下五層大樓。不過，今年七月政策方向改變，改成地上九層建物，引發地方錯愕。在地商家指，希望攤位空間要大一點，符合市場使用，整體市場通盤規劃要做好。市場處表示，針對地方對樓層提高建議，市府將進一步了解評估。

硬體設備老舊 預計明年5月開拆

東門市場鄰近捷運東門站、永康商圈，一九二八年建造啟用，至一九八九年改建為鐵皮屋，考量建物及硬體設備老舊，市場處預計於明年五月開始拆除，規劃改建為地上九層、地下四層的建物。

議員呼籲蓋到11層 並做捷運連通道

台北市議員洪婉臻指出，此案於二〇一八年柯市府時期由都發局規劃，但近日里長、里民獲知建物「縮水」後都感到相當錯愕，並向她陳情。她也於今年十月二日召集原規劃使用單位舉行大型協調會議，呼籲市府至少蓋到十一層；此外，也因應將通勤人潮導入市場，希望相關局處可以評估與捷運東門站之間施作連通道的可行性，讓市場與捷運站無縫接軌。

商家︰改建沒找我們開會 情況都不曉得

當地經營服飾業的陳姓女士則表示，自己在地經營四十多年，雖沒有購買攤位，但仍希望市府可以針對整體東門市場有通盤規劃，現在的規劃簡直是「歪七扭八」，且在廿年前改建時，就沒有把建材品質把關好，導致現在內部破敗不堪，後續主要也需要將「人流」引進，對在地才有幫助。

面對信義路的商家指出，之前本來不被納入攤商範圍，後來好不容易市府承諾會給予至少一個攤位，但是直到現在本館的市場改建都沒有找他們開過一次會，改建情況都不曉得。內心最在意市場有沒有得到真正的用處，蓋起來不要真的養蚊子，以個人來說，當然會希望攤位要大一些。

市場處︰建蔽率從63％提升至80％

市場處表示，東門市場改建今年七月確認規劃地上九樓、地下四樓，並陸續向自治會、攤商說明，如今規劃建蔽率從過去六十三％提升至八十％，容積率仍維持五六〇％，未來商業發展空間，包括市場、文祥里民活動中心、社會局老人日間照顧中心、環保局清潔隊，未來會進駐其他機關以及商鋪對外召商，九層樓容積均已充分規劃運用；地下四層樓則為停車場使用。

市場處補充，近日多方關注東門市場改建案規劃，已由議員提案，將交付財建委員會進行審查，將於依法行政前提下審慎評估增加樓層高度及設置連通道可行性。

