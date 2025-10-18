新豐青農劉政雨 奪稻米達人全國賽佳作

新竹縣新豐鄉雜糧產銷班第一班長劉政雨（左四），今年在台灣稻米達人全國賽中，勇奪非香米組佳作。（記者廖雪茹攝）

新竹縣新豐鄉雜糧產銷班第一班長劉政雨，不畏濱海風大的環境挑戰，用心田間管理，降低病蟲害，今年在有「稻米界奧斯卡獎」之稱的台灣稻米達人全國賽中，從七百多位參賽農民中脫穎而出，勇奪非香米組佳作，這也是他第二度在全國賽摘獎。

新竹縣政府農業處表示，能在台灣稻米達人全國賽中獲獎相當不容易，參賽者需取得產銷履歷、有機驗證、有機轉型期驗證或為友善環境耕作推廣團體審認通過的農友，先於各縣市的鄉鎮市稻米品質評鑑中拿下第一名，才有資格角逐。今年包括竹東、竹北、新豐、湖口及新埔等農會有辦理選拔賽，分香米和非香米兩組，劉政雨是唯一非香米組代表參賽。

新豐鄉農會表示，全鄉水稻面積一一六七公頃，劉政雨就負責一二〇公頃。新豐靠海風大，稻葉容易破損，透過豐富經歷和技術，做好田間管理，今年因雨水多，產量較去年大增，米粒香Ｑ飽滿，外觀完整度、色澤、氣味與食味都表現優異。

劉政雨在縣內競賽屢創佳績，二〇二三年就曾以高雄一四七號入圍台灣好米組全國前十名，今年再獲台灣稻米達人的肯定。他表示，採取管控疏植，保持通風、降低病蟲害，避免感染機會，同時合理化施肥，減少用藥，未來也會朝友善環境的方向持續努力。

