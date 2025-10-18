《搶白營新竹市長提名？》邱臣遠︰性騷案和解 努力拚市政

新竹市是民眾黨前主席柯文哲故鄉，也是民眾黨執政縣市，面對明年縣市長選舉，也力拚守住市長寶座，代理市長邱臣遠近期動作頻頻，積極爭取黨內提名參選明年市長選舉；相較涉貪停職中的市長高虹安貪污與誣告兩大官司未定，邱臣遠前晚在臉書發文稱與前民眾黨巫姓女助理的性騷官司已達成和解，表態會努力拚市政，展現高度爭取黨內提名參選企圖，也提前引爆民眾黨內「停職市長」與「代理市長」互別苗頭的精采戲碼。

邱臣遠前晚罕見在臉書發出與市政無關的貼文，內容提到他與前民眾黨女助理巫馥彤的性騷官司結果，內容指出「此案經過完整的法律程序與雙方溝通，巫馥彤女士已於今年十月十四日正式與我達成和解，並於二〇二五年十月十六日在其臉書公開聲明，確認當時的指控屬誤會，並刪除當時不實指控的貼文；且刊登啟事以回復我的名譽」。強調該官司已告一段落，他將繼續推動市政、建設城市。此官司源起於巫女於二〇二三年六月在其臉書發文指邱臣遠曾對其性騷擾，邱臣遠否認性騷並提告且求償六十萬元，但台北地院一審判邱敗訴，邱臣遠上訴。

