為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    《搶白營新竹市長提名？》邱臣遠︰性騷案和解 努力拚市政

    2025/10/18 05:30 記者洪美秀／新竹報導

    新竹市是民眾黨前主席柯文哲故鄉，也是民眾黨執政縣市，面對明年縣市長選舉，也力拚守住市長寶座，代理市長邱臣遠近期動作頻頻，積極爭取黨內提名參選明年市長選舉；相較涉貪停職中的市長高虹安貪污與誣告兩大官司未定，邱臣遠前晚在臉書發文稱與前民眾黨巫姓女助理的性騷官司已達成和解，表態會努力拚市政，展現高度爭取黨內提名參選企圖，也提前引爆民眾黨內「停職市長」與「代理市長」互別苗頭的精采戲碼。

    邱臣遠前晚罕見在臉書發出與市政無關的貼文，內容提到他與前民眾黨女助理巫馥彤的性騷官司結果，內容指出「此案經過完整的法律程序與雙方溝通，巫馥彤女士已於今年十月十四日正式與我達成和解，並於二〇二五年十月十六日在其臉書公開聲明，確認當時的指控屬誤會，並刪除當時不實指控的貼文；且刊登啟事以回復我的名譽」。強調該官司已告一段落，他將繼續推動市政、建設城市。此官司源起於巫女於二〇二三年六月在其臉書發文指邱臣遠曾對其性騷擾，邱臣遠否認性騷並提告且求償六十萬元，但台北地院一審判邱敗訴，邱臣遠上訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播