    首頁 > 生活

    桃園原民聯合豐年節 25日登場

    2025/10/18 05:30 記者謝武雄／桃園報導
    桃園市原住民聯合豐年節廿五、廿六日將於桃園陽光劇場舉行。（記者謝武雄攝）

    桃園市原住民族「ho haiyan聯合豐年節」，將於廿五、廿六日在桃園陽光劇場舉行，以布農語「macislas」（意指豐盛）為主題，寓意感恩祖靈、慶賀收穫，會前進行阿美族、排灣族「除穢儀式」與卑南族「祈福儀式」，將活動場域轉化為神聖空間，並為民眾祈福，今年首次邀請友邦駐台大使出席開幕典禮，共同感受我國原住民族文化魅力，推動國際文化對話與交流。

    市府原住民族行政局昨舉行「ho haiyan聯合豐年節」行銷記者會，市長張善政致詞說，桃市是全國唯一擁有完整十六族原住民族群的城市，人口已逾八萬人，為六都之首，桃市早已成為原住民族的新故鄉，活動首日將舉行勇士報信、祈福與古謠領唱等傳統儀式，展現原住民族文化的莊嚴與精神象徵。

    原民局官員表示，聯合豐年節公開徵選活動主題曲，吸引十組優秀作品參賽，最終由泰雅族創作者陳凱倫「桃園ho haiyan」脫穎而出，成為年度主題曲；廿六日除安排桃市傳統舞蹈競賽、啦啦隊大賽，也規劃原住民族特色美食攤位與文創市集，讓民眾能邊品嘗佳餚、邊選購文創商品。

