桃園文化幣消費點僅全國2％ 六都墊底

桃園展演中心是可以使用文化幣的場館之一。（桃園市政府提供）

遠不及台中、台北 議員促擴增 文化局︰協助增設 加強宣傳

文化部發放用於鼓勵青少年參與藝文活動並振興文創產業的文化禮金「文化幣」，桃園市今年有三八九個消費點，僅佔全國二．一四％，遠遠不及台中市、台北市，而消費動能九十二．七八％也明顯落後其他縣市，多位桃園市議員要求市府文化局設法提升；文化局長邱正生回應，會持續鼓勵藝文商品商家、民間藝文場館參與，增加文化幣消費點，也拉抬消費動能。

消費動能92.78％ 也敬陪末座

文化幣一點等於現金一元，除十六到廿二歲青少年可領一二〇〇點，今年擴大試辦對象，十三到十五歲少年也可領六百點；去年桃園市內的文化幣消費點共三〇四處，為六都最少，今年增加到三八九處，是六都倒數第二，遠遠不及台中市七四三四處、台北市四八四六處。

消費金額大降 疑商家少外流

議員楊朝偉昨在議會定期會文化局工作報告時質詢指出，文化幣能振興地方藝文經濟，全市符合領取文化幣人數，從去年十三．九萬人成長到今年廿二．三萬人，消費金額卻從去年九二三七萬元降為今年五八〇二萬元，原因恐怕是市內能使用文化幣的場館、商家太少，只好到外縣市使用。

議員張肇良表示，去年桃園市內領取文化幣十三萬八九四一人，已使用僅十二萬八九一二人，消費動能約九十二．七八％，在六都中也敬陪末座。

文化局︰估至年底消費達1.2億

文化局說明，文化部消費點計算方式為市集攤位每攤擺設一天計算一個，部分縣市因長期辦理常態性文創市集，消費點累計較多；今年市內文化幣消費金額統計到六月底五八〇二萬元，到年底估可達一億二千萬元，會較去年成長。

邱正生說，桃市青少年用在市內的文化幣達五成多，消費型態以在書局採購文具用品為主，因市內的藝文場館未如台北市多且密集，且部分場館須每年重新申請授權，才會出現消費動能不足等狀況，市府已成立跨局處會報，協助增設消費點並加強宣傳推廣，鼓勵青少年在市內使用，讓文化幣的經濟效益留在桃市。

