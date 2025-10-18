為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    苗栗大閘蟹上市 搭客家料理引饕客

    2025/10/18 05:30 記者張勳騰／苗栗報導
    苗栗品嘗大閘蟹正當時，搭配客家菜受歡迎 。（記者張勳騰攝）

    苗栗品嘗大閘蟹正當時，搭配客家菜受歡迎 。（記者張勳騰攝）

    每年中秋節過後，是品嘗大閘蟹最佳季節，苗栗縣頭屋鄉的大閘蟹養殖業者，即日起到十一月推出客家菜搭配產地大閘蟹直上餐桌，成為每年饕客的季節限定，吸引不少外縣市消費者專程前來品嘗。

    苗栗縣政府輔導養殖大閘蟹今年邁入第十四年，著重「綠色生態」及「疏養」的養殖模式，透過自然生態的養殖方式，避免使用任何藥劑，讓大閘蟹品質更佳；今年大閘蟹養殖戶共廿八戶，養殖面積約十八．八四公頃，放養量約卅五萬二千多隻，收成約二、三成，每隻三兩到八兩重。

    養殖業者曾榮民指出，他與友人范賢達等人，今年在頭屋鄉外獅潭地區養殖四萬隻大閘蟹，多年前在大閘蟹產期開始代客蒸大閘蟹，但消費者反映只品嘗大閘蟹吃不飽，後來再供應客家肉粽、蘿蔔糕及客家粄條，其中炒客家粄條最受外縣市顧客喜愛。

    曾榮民說，頭屋鄉外獅潭為客家庄，他們也請來社區媽媽掌廚，增加客家小炒、爌肉、蘿蔔絲煎蛋、炒茄子、炒雞肉、炒豬肉、烤魚及泰國蝦，供消費者單點，價位從一百至六百元不等。

    至於大閘蟹三兩以下為二百元，三兩至八兩為三百五十至一千五百元不等，讓饕客到產地就可以品嘗到當季大閘蟹及客家風味餐，消費者反應不錯；因是季節限定，近年來吸引不少熟客聞「大閘蟹」而來。洽詢電話：〇九三一—六六二四二八、曾先生。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播