苗栗大閘蟹上市 搭客家料理引饕客

苗栗品嘗大閘蟹正當時，搭配客家菜受歡迎 。（記者張勳騰攝）

每年中秋節過後，是品嘗大閘蟹最佳季節，苗栗縣頭屋鄉的大閘蟹養殖業者，即日起到十一月推出客家菜搭配產地大閘蟹直上餐桌，成為每年饕客的季節限定，吸引不少外縣市消費者專程前來品嘗。

苗栗縣政府輔導養殖大閘蟹今年邁入第十四年，著重「綠色生態」及「疏養」的養殖模式，透過自然生態的養殖方式，避免使用任何藥劑，讓大閘蟹品質更佳；今年大閘蟹養殖戶共廿八戶，養殖面積約十八．八四公頃，放養量約卅五萬二千多隻，收成約二、三成，每隻三兩到八兩重。

養殖業者曾榮民指出，他與友人范賢達等人，今年在頭屋鄉外獅潭地區養殖四萬隻大閘蟹，多年前在大閘蟹產期開始代客蒸大閘蟹，但消費者反映只品嘗大閘蟹吃不飽，後來再供應客家肉粽、蘿蔔糕及客家粄條，其中炒客家粄條最受外縣市顧客喜愛。

曾榮民說，頭屋鄉外獅潭為客家庄，他們也請來社區媽媽掌廚，增加客家小炒、爌肉、蘿蔔絲煎蛋、炒茄子、炒雞肉、炒豬肉、烤魚及泰國蝦，供消費者單點，價位從一百至六百元不等。

至於大閘蟹三兩以下為二百元，三兩至八兩為三百五十至一千五百元不等，讓饕客到產地就可以品嘗到當季大閘蟹及客家風味餐，消費者反應不錯；因是季節限定，近年來吸引不少熟客聞「大閘蟹」而來。洽詢電話：〇九三一—六六二四二八、曾先生。

