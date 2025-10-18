苗栗明德水庫水陸空新玩法夯 停車場擬收費

苗栗縣明德水庫老景點活化轉型，將增加遊艇遊憩設施。（資料照）

現有獨木舟、SUP立槳 遊艇、高空滑索及空中自行車11月試營運

苗栗縣政府推動明德水庫老景點活化轉型，增添「水陸空」新玩法，其中遊艇、高空滑索及空中自行車遊憩設施曝光後，水庫於雙十連假湧入大量遊客，凸顯停車位不足問題。經苗栗縣政府及頭屋鄉公所討論，將把現行免費的水庫光電停車場改為收費制，以因應未來遊客停車需求，避免佔用。

請繼續往下閱讀...

轉型添新設施 雙十連假湧遊客

苗縣府向交通部爭取補助辦理「明湖水岸觀光遊憩廊帶亮點計畫」，以OT案規劃海棠島靜水區無動力水域遊憩活動場域，提供獨木舟、SUP立槳等水上活動，已於六月起試營運。碼頭區以ROT案設置遊艇、高空滑索及空中自行車等，即將於十一月試營運。

南岸環湖自行車道 明完底完工

另外，陸上獲客委會補助推動南岸環湖自行車道，可由明德村越過日新島騎至海棠島，慢遊水庫風光，首期工程預計明年底完工。

苗栗縣政府文化觀光局長林彥甫十五日於縣務會議中指出，明德水庫碼頭區的遊艇、高空滑索及空中自行車遊憩設施曝光後，雙十連假期間吸引大量遊客前往，但因停車空間不足，連帶造成水庫周邊大塞車，建議將現行免費停車的水庫光電停車場改為收費制。

停車場改收費 與二河分署分潤

與會的頭屋鄉長徐鑫榮表示，公所也有發現此問題，惟該光電停車場土地為早年經濟部水利署第二河川分署無償撥用，受限法規難以做有償利用。不過，經縣府相關局處討論，認為可透過與二河分署「分潤」方式改為收費停車場。縣長鍾東錦也認為未來明德水庫勢必成為熱門觀光景區，指示交通工務處協助，徐鑫榮也應允全力配合。

苗栗縣明德水庫新遊憩體驗設施空中自行車。（資料照）

明德水庫的新遊憩體驗設施高空滑索、空中自行車、遊艇，將於11月試營運，日前曝光吸引大量遊客湧入。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法