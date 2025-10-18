八卦山天空遊戲場溜滑梯 1週傷2人

彰化市八卦山造價六千萬元的「天空遊戲場」啟用一個星期就出事！園區溜滑梯接連傳出有十四歲少女腳踝骨折、廿多歲女子左手骨折的嚴重意外，被網友戲稱是「快到靠北」的溜滑梯。縣府城市暨觀光發展處除慰問傷者並公開道歉，並表示將除蠟降速並調整緩衝區，同時負起公共意外險理賠責任。

溜滑梯啟用後因下滑速度太快、緩衝區不足，導致遊客摔傷骨折的消息迅速在網路上傳開，有傷者光醫療費就花了六萬元。

請繼續往下閱讀...

城觀處表示，這座搭配瞭望台、高低差約四公尺的溜滑梯，原設定是適合十三歲以上「大朋友」使用的遊具，且經檢驗符合規定，現場也有清楚告示。不過，由於溜滑梯自十月十日開放後使用頻繁，加上滑道有「打蠟」造成滑度增加，才會讓下滑衝力變大，導致受傷事件發生。

縣府已召集設計與施工單位到場會勘，針對滑道之前打蠟的部分將會去除，降低滑道坡面的滑度，減輕下滑衝力。同時，也會改善調整後續的緩衝區。城觀處強調，目前仍是試營運期間，平日會派員不定期巡查提醒，假日則會派專人在現場協助解說與引導，確保民眾正確使用。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法