為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    彰縣和美大橋引道施工 尖峰時段塞爆

    2025/10/18 05:30 記者湯世名／彰化報導
    彰化縣和美大橋和美端引道工程進行交通管制，連日來尖峰時段都大塞車。（賴清美提供）

    彰化縣和美大橋和美端引道工程進行交通管制，連日來尖峰時段都大塞車。（賴清美提供）

    彰化縣和美大橋新建工程，為配合和美端橋梁引道施工，第一階段從即日起至今年底封閉省道台六十一乙線美港公路西行線（往伸港方向），由於原雙車道調整為「雙向各一車道通行」，連日來交通尖峰時段造成嚴重塞車，用路人抱怨連連，縣議員賴清美昨天前往查看發現有人員現場疏導交通，壅塞情形稍有紓緩，她研判還有許多用路人不知替代道路，相關單位應加強宣導。

    台61乙美港公路西行線變單車道

    依據台中市政府官網顯示，用路人改道替代道路，往全興工業區改道建議方向，用路人若從伸港出發，可由美港公路接興工路；從國道三號和美交流道出發，則由嘉卿路一段接彰興路六段再接興工路。

    往伸港改道建議方向，從全興工業區出發，由興工路接美港公路；從和美交流道出發，則由嘉卿路一段接彰新路六段再接美港公路。往和美交流道改道建議方向，從全興工業區出發，由興工路接彰新路六段再接嘉卿路一段；從伸港出發，由美港公路接彰新路六段再接嘉卿路一段。

    交管長達一年 用路人可改走替代道

    縣議員賴清美指出，施工管制交通長達一年，由這幾天上、下班車潮壅塞來看，還是有許多用路人不知道替代道路如何走，希望相關單位繼續加強宣導。和美警分局則派員到場指揮交通，也建議民眾改走替代道路。

    和美大橋目前工程進度已近八成，和美端引道工程啟動三階段交通管制，第一階段為即日起到十二月三十一日封閉美港公路西行線，第二階段明年元旦到八月三十一日封閉東行線，第三階段從明年八月三十一日到十月三十一日封閉雙向內側車道。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播