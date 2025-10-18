彰縣和美大橋引道施工 尖峰時段塞爆

彰化縣和美大橋和美端引道工程進行交通管制，連日來尖峰時段都大塞車。（賴清美提供）

彰化縣和美大橋新建工程，為配合和美端橋梁引道施工，第一階段從即日起至今年底封閉省道台六十一乙線美港公路西行線（往伸港方向），由於原雙車道調整為「雙向各一車道通行」，連日來交通尖峰時段造成嚴重塞車，用路人抱怨連連，縣議員賴清美昨天前往查看發現有人員現場疏導交通，壅塞情形稍有紓緩，她研判還有許多用路人不知替代道路，相關單位應加強宣導。

台61乙美港公路西行線變單車道

依據台中市政府官網顯示，用路人改道替代道路，往全興工業區改道建議方向，用路人若從伸港出發，可由美港公路接興工路；從國道三號和美交流道出發，則由嘉卿路一段接彰興路六段再接興工路。

請繼續往下閱讀...

往伸港改道建議方向，從全興工業區出發，由興工路接美港公路；從和美交流道出發，則由嘉卿路一段接彰新路六段再接美港公路。往和美交流道改道建議方向，從全興工業區出發，由興工路接彰新路六段再接嘉卿路一段；從伸港出發，由美港公路接彰新路六段再接嘉卿路一段。

交管長達一年 用路人可改走替代道

縣議員賴清美指出，施工管制交通長達一年，由這幾天上、下班車潮壅塞來看，還是有許多用路人不知道替代道路如何走，希望相關單位繼續加強宣導。和美警分局則派員到場指揮交通，也建議民眾改走替代道路。

和美大橋目前工程進度已近八成，和美端引道工程啟動三階段交通管制，第一階段為即日起到十二月三十一日封閉美港公路西行線，第二階段明年元旦到八月三十一日封閉東行線，第三階段從明年八月三十一日到十月三十一日封閉雙向內側車道。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法