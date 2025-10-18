BOT案公益回饋跳票 議員促中市府要求改善

台中市與Costco好市多台中店的BOT案，每年進行績效評估。（記者蔡淑媛攝）

台中市與Costco好市多台中店、IKEA的BOT案，每年進行績效評估，議員林昊佑昨在議會質詢，業者多項公益回饋沒做到，包括提供學生獎學金、勞工僱用比例、產學合作機制，都沒依約達成，批「財團不甩市府，卻仍被評為良好」，財團態度傲慢，質疑市府護航；台中市副市長黃國榮表示，將要求業者限期改善。

好市多回應，對於公益活動一向不遺餘力，同時配合各政府機關善盡社會責任；IKEA則在本報截稿前未回應。

林昊佑說，市府提供市場用地促參案，包括南屯區的IKEA、好市多等知名企業地上權營運，依促參營運績效評定將來是否有優先續約權，但對於約定公益回饋都沒做到，連台中購物節也不配合回饋市民，但每年績效評分八〇、九〇分以上，評鑑良好。

林昊佑再指，好市多台中店是全球店王，年度營業額六．五億元，繳納的權利金與相關回饋明顯不符比例，IKEA營利也逾三億，有三十年期租約，利潤可觀，卻不善盡社會責任。

林昊佑說，對於促參案，市府僅收企業總營運收入〇．二五％作為權利金，要求市府全面檢討評估制度、強化監督，維護市民權益；市議員楊大鋐也直言促參企業未落實契約公益回饋，令人瞠目結舌。

經發局長張峯源回應，促參企業是否落實公益回饋，會再進一步了解。

