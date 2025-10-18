為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    BOT案公益回饋跳票 議員促中市府要求改善

    2025/10/18 05:30 記者蔡淑媛／台中報導
    台中市與Costco好市多台中店的BOT案，每年進行績效評估。（記者蔡淑媛攝）

    台中市與Costco好市多台中店的BOT案，每年進行績效評估。（記者蔡淑媛攝）

    台中市與Costco好市多台中店、IKEA的BOT案，每年進行績效評估，議員林昊佑昨在議會質詢，業者多項公益回饋沒做到，包括提供學生獎學金、勞工僱用比例、產學合作機制，都沒依約達成，批「財團不甩市府，卻仍被評為良好」，財團態度傲慢，質疑市府護航；台中市副市長黃國榮表示，將要求業者限期改善。

    好市多回應，對於公益活動一向不遺餘力，同時配合各政府機關善盡社會責任；IKEA則在本報截稿前未回應。

    林昊佑說，市府提供市場用地促參案，包括南屯區的IKEA、好市多等知名企業地上權營運，依促參營運績效評定將來是否有優先續約權，但對於約定公益回饋都沒做到，連台中購物節也不配合回饋市民，但每年績效評分八〇、九〇分以上，評鑑良好。

    林昊佑再指，好市多台中店是全球店王，年度營業額六．五億元，繳納的權利金與相關回饋明顯不符比例，IKEA營利也逾三億，有三十年期租約，利潤可觀，卻不善盡社會責任。

    林昊佑說，對於促參案，市府僅收企業總營運收入〇．二五％作為權利金，要求市府全面檢討評估制度、強化監督，維護市民權益；市議員楊大鋐也直言促參企業未落實契約公益回饋，令人瞠目結舌。

    經發局長張峯源回應，促參企業是否落實公益回饋，會再進一步了解。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播