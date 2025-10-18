為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    電子遊戲機充斥簡體字 中市議員要求納管

    2025/10/18 05:30 記者蘇金鳳／台中報導
    台中百貨電子遊戲機簡體字氾濫引議。（記者廖耀東攝）

    台中市有相當多電子遊戲機，多位民進黨議員昨天在市議會指出，有民眾陳情，小孩回家向她反映，因螢幕上文字都是簡體字（見圖，記者廖耀東攝），根本看不懂，要求市府正視問題的嚴重性，不要讓簡體字文化滲透取代正體字。

    經發局︰經濟部已進行法規修正程序

    經發局表示，電子遊戲機台均須經過經濟部「電子遊戲機評鑑委員會」評鑑通過始得使用，經濟部近期已針對「電子遊戲機及電子遊戲場管理辦法」進行法規修正程序，新增規範電子遊戲機的機具名稱、框體、操作介面及遊戲畫面等介面，所使用的文字均應為正體中文。

    民進黨議員陳俞融、陳淑華、陳雅惠、謝家宜、張芬郁、蕭隆澤昨天在市議會指出，接獲民眾陳情表示，小孩回家抱怨電玩機上的文字都看不懂；陳俞融則表示，自己實地查訪，發現包括五家大型百貨購物中心，電玩機的內容竟多是簡體字，擔心會對青少年文字使用習慣產生負面影響，要求市府納入管理。

    陳俞融並指出，經發局從二〇二二年至二〇二四年稽查三百家次以上，但是開罰都是個位數，而違規態樣則是「未辦理營業面積變更」等，對機台螢幕上顯示的簡體字，視而不見。

    陳淑華、陳雅惠則指出，除機台外型，也應注意機台的內部，有非常多進口中國製產品以洗產地的方式來台，市府要有效管理，對簡體字出現在合法遊戲機台應全面清查。

