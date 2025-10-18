台中商圈電子支付率低 議員：怎算智慧城市？

市議員何文海批市府，協助商圈設電子支付不力。（記者蘇金鳳攝）

指市府花大錢辦購物節 應補助電子商務環境 經發局允加強輔導

民進黨議員何文海昨天在市議會提出質疑，世界各國為吸引觀光客都在推動電子支付，但根據審計部台中審計處報告，台中二十三個商圈推動電子支付及線上購物仍不普及，「如何說台中市是智慧城市？」，市府不要只花大錢辦購物節，應補助商圈建置電子商務環境；經發局長張峯源表示，台中市商圈使用電子支付已近五成五，僅次於北北桃，會加強輔導。

市府︰23個商圈已近五成五使用

議員何文海表示，據他調閱資料顯示，目前台中市二十三個商圈中，全面可使用行動支付的商圈數目是「〇」，被認為是外來觀光客多的逢甲商圈會員數有二十八家，使用行動支付是二十七家，但也是國外觀光客喜愛的一中商圈會員數八十一家，但使用行動支付卻只有四十二家，兩者為何有差距？經發局應了解。

他更指出，台中市目前有三十四個公有市場，共達四〇四二個攤位，已有一一六九個攤位使用電子支付，他建議市府應該加碼編列預算輔導，讓公有市場也能提供電子支付，讓民眾到菜市場買菜只要帶購物袋及手機。

何文海建議，市府近年來推動公有市場硬體環境的改造，應該跟商圈一起列入檢討，提供業者補助加入電子支付的行列，讓民眾購物更方便，吸引更多年輕族群及觀光客源進入採購。

市場、夜市星級條件列入行動支付

經發局表示，自二〇二一年起積極輔導各商圈店家導入行動支付，透過新增裝設補貼、商圈補助及評鑑加分項目等方式，使用店家比例由二〇二一年三一％至去年成長至四八％、幅度達五四％，二〇二六年可達六〇％，將持續透過計畫輔導商圈店家行動支付普及率。

至於公有市場及夜市電子支付部分，經發局表示，已將行動支付列入高星等級必要條件，並額外增加三個月使用費的減免優惠，今年更透過挹注經費補助交易手續費等措施，鼓勵店家攤商引進多元支付方式，預計明年底使用比率達到五成五。

市議員何文海批台中市商圈及公有市場使用電子支付比例過低。（記者蘇金鳳攝）

