    生活

    嘉市改善人行道 機車族盼設停車格

    2025/10/18 05:30 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉市興業西路人行道改善，人行道不劃設機車停車格，機車族陳情。（記者王善嬿攝）

    嘉義市政府打造人本交通環境，向中央爭取多項計畫經費共十二億元，二〇一九年起逐年改善人行道與道路品質，但機車族向市議員陳情，有部分人行道無法停放機車，盼能增設機車停車格；市府回應，將檢討部分路段能否增加停車空間，並鼓勵民眾使用大眾交通運輸工具。

    市議會臨時會昨進行「前瞻計畫人行道改善工程與停車問題」專題報告，市府工務處長蘇文崎、交通處長許啟明簡報；市議員黃思婷認為，民族路與民生北路口增加左轉車道，壓縮機車行車與路邊停車空間；市議員張秀華質疑，垂楊路人行道有劃設停車格，但新設的興業西路人行道卻無劃設，市民多以機車代步，無法停車造成不便，店家生意也受影響。

    蘇文崎回應，中央二〇二一年八月公告實施修正「市區道路及附屬工程設計標準」法規，人行道原則上不劃設機車停車格，不溯及既往，因此舊人行道劃有停車格，新人行道無劃設停車格。

    許啟明說，施工時包含人行道寬度、停車帶、設施帶設置位置，都經綜合考量；全市路邊及路外停車場目前共一萬七七四八格機車格，另規劃闢建六處路外停車場，完工後增加機車六二五格，將持續檢討民族路、新民路、興業西路等路段有無增加停車位空間。

