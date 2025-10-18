斥資1.6億 虎尾高鐵特定區非營利幼兒園上梁

虎尾高鐵特定區非營利幼兒園上梁，預計明年4月招生。（記者黃淑莉攝）

雲林縣府斥資近一．六億元，在虎尾高鐵特定區興建全縣第十所非營利幼兒園，昨天辦理木構造上梁，代表建築主體結構進入最後階段，縣府指出，預計明年二月底前完工，四月招生，八月開園，可招收二百多名學齡前幼童。

中科園區、台大分院進駐 人口增

虎尾高鐵特定區近幾年因中科園區、台大醫院雲林分院虎尾院區二期、國家高齡醫學暨健康福祉研究中心等建置，住宅建案越來越多，是雲林未來發展重鎮，因應人口增加、教育資源需求，縣府向中央爭取新建非營利幼兒園，工程經費近一．六億元，教育部補助八二〇〇多萬元、縣府自籌七千多萬元，由維多利亞國際學校取得經營權。

雲林縣長張麗善指出，配合教育部「少子女化對策計畫」，縣府爭取設置的十所非營利幼兒園，高鐵特定區文小非營利幼兒園原核定四班，考量未來人口增加，縣府加碼為八班，預計明年四月招生，養育、教育環境政府都準備好了，期待青年朋友勇敢生小孩。

明年4月招生、8月開園 招收212幼童

縣府教育處長邱孝文說，縣府這幾年致力提升公共化的教保服務，除公立學校附幼數量增加，全縣有八成的私幼已改為準公共化，還籌設十所非營利幼兒園，虎尾高鐵文小非營利幼兒園預計明年二月底完工，四月啟動招生，包括幼幼班、小班、中班及大班共八班，可招收二一二名幼童，家長詢問度相當高。

維多利亞國際學校董事長李佳芬表示，虎尾高鐵非營利幼兒園是維多利亞第一所分校，未來園所將朝向實驗校園規劃，著重在藝術與科技，現已著手課程規劃中，明年初要辦理密集師資培訓，歡迎對幼教有興趣的老師加入。

