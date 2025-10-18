為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    街道變美術館 台南海安路獲日本優良設計獎

    2025/10/18 05:30 記者洪瑞琴／台南報導
    《街道美術館：海安路藝術造街20年》獲日本Good Design Award優良設計獎。圖為海安街道美術館作品。（南市都發局提供）

    《街道美術館：海安路藝術造街20年》獲日本Good Design Award優良設計獎。圖為海安街道美術館作品。（南市都發局提供）

    街道變美術館。台南《街道美術館：海安路藝術造街廿年》榮獲日本Good Design Award優良設計獎，為台南再添一項國際肯定。台南市都市發展局表示，這不只是設計獎，更是對城市廿年來以藝術翻轉街區、用美學重塑生活的致敬。

    融合餐飲、文創與夜間經濟

    這項計劃自二〇〇四年起，以海安路為起點，透過藝術策展、聲光環境與在地參與，將當年因道路拓寬而閒置的空間，轉化為一條充滿創意與文化能量的街道。廿年間，海安路從交通走廊，蛻變為融合餐飲、文創與夜間經濟的城市美學廊帶。

    Good Design Award評審團指出，《海安路藝術造街廿年》以持續廿年的藝術行動，讓原本廢棄的街區重獲生命，成為一座露天美術館。作品深刻連結台南的歷史與日常，帶動地方經濟復甦，展現藝術與社區共創的力量，更塑造城市認同與公民自豪感，是可持續的城市再生典範。

    營造城市認同、公民自豪感

    都發局局長林榮川表示，將持續以設計導入街區營造，深化與藝術團隊、社區及產業的合作，讓美學真正成為生活的動能。《街道美術館》不只是藝術策展，更是城市治理與公共參與的實驗場。

