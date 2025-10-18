為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    路名外交 台「那珂街」、日「台南道」連結友誼

    2025/10/18 05:30 記者洪瑞琴／台南報導
    日本茨城縣那珂市先﨑光市長（左）致贈道路命名證書給台南市長黃偉哲（右）。（南市府提供）

    日本茨城縣那珂市先﨑光市長（左）致贈道路命名證書給台南市長黃偉哲（右）。（南市府提供）

    南市南區新路命名「那珂街」 那珂市道之驛新路取名「台南道」回禮

    台南「路名外交」再開花結果。日本茨城縣那珂市長先﨑光昨率木野廣宣議長訪團拜會台南市長黃偉哲，宣布那珂市將新闢道路命名為「台南道」，做為對台南市南區道路命名「那珂街」的回禮。雙向情誼可說是「你有那珂街、我有台南道」，象徵兩市友誼從地圖連到人心。

    去年締結友誼市 那珂連2年來訪

    那珂市位於關東地區茨城縣中北部，距東京約一〇〇公里，去年締結為台南友誼市後互動頻繁，先﨑光市長連兩年來台南參加「台江水日」活動，五月來訪時，黃偉哲宣布在南區新設道路命名為「那珂街」，紀念兩市友誼。

    先﨑光市長昨天全程以中文致詞，感謝台南以「那珂街」命名新路，讓那珂市民倍感榮耀。他笑說，台南金鑽鳳梨在那珂學童間掀起熱潮，孩子們都愛吃；為延續情誼，那珂市決定將「道之驛」周邊新路命名為「台南道」，並贈上命名證書給黃偉哲，象徵兩市情誼長存。

    丹娜絲風災後 那珂捐款助重建

    黃偉哲表示，新設工業區或重劃區道路以國際城市名稱命名，不但加強城市間聯繫，亦呈現台南是很友善城市。那珂市在丹娜絲颱風後捐款協助台南重建，令人感動。台南與那珂關係密切，未來也盼促成學生互訪、文化交流，讓這份跨國情誼代代傳承。

    台南市在省轄市時的前市長許添財任內，安平區有「光州路」，韓國光州則有「台南大道」。黃偉哲上任後，大力推動「城市外交」為名的路名，多達十八條，包括日、美、法、韓等國姊妹市或友誼市，如青森路、弘前路、山形路、西科紋納街、京都街、紐奧良路、托倫斯街、貝濟耶路、慶州街、約納瓦路、那珂街、羅茲路等，串起國際友好網絡。

    對於路名外交，民眾看法不一。有人笑稱外國城市的路名不好記，與地方情感脫節，也有人支持能提升台南城市知名度，建議可舉辦兩國農產特賣會，例如在「青森路」舉辦農產特賣會，「青森蘋果遇見台南芒果」會更具特色。

    台南市南區新闢道路命名「那珂街」，締結跨國情誼。（記者洪瑞琴攝）

    台南市南區新闢道路命名「那珂街」，締結跨國情誼。（記者洪瑞琴攝）

