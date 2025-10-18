為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北TOD3.0三階都計案過關 年底前實施

    2025/10/18 05:30 記者黃子暘／新北報導

    新北市多項軌道建設持續推動中，城鄉發展局長黃國峰指出，新北自二〇一九年起推動大眾運輸導向型發展（TOD）至今，並持續檢討，「TOD3.0」三階都市計畫案昨日經新北市都市計畫委員會審議通過，預計於今年底前發布實施；捷運汐東線開工、三鶯線即將通車都將適用，除新增九處場站、整併已發布實施的浮洲車站一處，總計增額容積適用場站達六十六站。

    9新場站納入淨零碳排規定

    黃國峰說，市府已透過TOD增加約四二一六坪多元公益設施，包含社會住宅、公共托育中心、身障日照中心等，並於捷運場站周邊增加公共汽、機停車位約一千多格，另收取增額容積代金計約一五七億元，用於捷運、停車場、社宅及公益設施建設利用。

    黃國峰指出，TOD3.0​仍延續第一、二階段的場站篩選原則，新增九處分別為環狀線（南北環）Y​​〇五站、Y二十二站、新北樹林線LG​​〇九站、LG十二站、汐止東湖線SB十一站、SB十二站、SB十三站、SB十五站、三鶯線鶯桃福德站，預計今年底前發布實施。

    城鄉局補充，這次TOD3.0變更重點除了打造人行友善城市，也將淨零碳排政策納入土管規定，包括法定車位卅％作為充電停車位等，也鼓勵商業區採「頂蓋型沿街步道式開放空間」，打造友善人行環境，市府會予以免計建蔽容積獎勵。

