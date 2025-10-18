淡江大橋明年5月通車 板橋到淡水35分鐘

串連新北市八里、淡水區的「淡江大橋」將於明年5月完工通車。（新北市交通局提供）

桃園機場到八里左岸約40分鐘 交通局規劃3條新公車路線

串連新北市八里、淡水區的「淡江大橋」將於明年五月完工通車，預估可移轉約三成台二線車流，紓解區域性交通壅塞。交通局長鍾鳴時表示，淡江大橋預料將成為推動北海岸觀光與產業轉型的關鍵，通車後，旅客從板橋高鐵站出發，經由台六十四線快速道路與淡江大橋，約卅五分鐘可達淡水，如從桃園國際機場出發，約四十分鐘可達八里左岸。

請繼續往下閱讀...

板橋快線服務通勤 淡水八里觀光公車停靠景點

淡江大橋大眾運輸部分，交通局規劃「桃園機場快線」、「板橋快線」及「淡水—八里觀光公車」三條新公車路線，路線草案現正審議中。

桃園機場快線24站遭質疑太多 市府︰站點審查中

運輸管理科長林詩欽說，「桃園機場快線」以淡水捷運站為主要轉乘節點，方便旅客轉乘捷運及六十七條公車路線；「板橋快線」服務通勤族需求、分流九四七線公車通勤人潮，由淡海新市鎮經沙崙路直上淡江大橋，沿途搭載八里乘客往返板橋；「淡水—八里觀光公車」規劃行駛淡江大橋往來淡水、八里，並停靠觀光景點及兩端渡船頭，未來將規劃與觀光結合，推行水陸聯運、一日券等套票，減少自駕數量。

針對路線草案，市議員鄭宇恩質疑，「桃園機場快線」竟有廿四站，「這不是快線，只是有到機場的公車」，密集停靠，恐難吸引國際旅客搭乘，應比照日韓的重點站設置模式，停靠主要飯店或轉運樞紐，站點少、效率高，才符合「快線」精神。

鍾鳴時回應，目前機場快線有業者提出申請，相關站點仍在溝通審查中，市府持續與業者溝通、協調。

林詩欽指出，三線公車路線仍在審查，市府持續蒐集民意與客運業者研議，通車後將依據各站上下車人次、行駛時間、搭乘頻率等營運數據、民眾回饋滾動式檢討與調整路線，並依淡江大橋通車後實際需求持續加強既有市區公車服務。

此外，交通局簡任技正吳政諺說，市府規劃觀光公車、自行車道及智慧旅遊導引系統，搭配淡水端轉乘停車場與YouBike租賃點，以便遊客在觀光時響應環保。

交通局指出，淡江大橋接合淡水河兩岸生活圈，將成為國內外遊客進入北海岸的全新門戶，市府持續結合周邊交通建設與智慧管理，讓淡江大橋成為觀光新亮點。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法