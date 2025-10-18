「馬太鞍之夜」 部落聲明與他們無關

災戶︰還有很多人連住的地方都搞不定 怎快樂得起來？

花蓮一名詞曲創作人在網路上發起「光復節、光復見」愛的暖唱會感謝鏟子超人，音樂會預計連辦三天，第一天晚上活動名稱還叫「馬太鞍之夜」引起不滿，災民說「有那麼多人連住的地方都還沒搞定」，辦這個活動意義在哪？且主辦人的身分也引起質疑；花蓮萬榮鄉、光復鄉各有一個「馬太鞍部落」，FATA’AN部落會議主席徐清德昨強調，光復鄉的阿美族馬太鞍部落上月已正名為羅馬拼音的FATA’AN部落，強調「馬太鞍之夜不代表本部落」，FATA’AN部落目前以救災為主，不會參加活動、也呼籲青年不宜參與。

請繼續往下閱讀...

光復馬太鞍部落已正名FATA’AN部落

由於被部落抗議，詞曲創作人「麻海師」的臉書已拿掉原本的「臺灣光復節關懷光復愛的暖唱會」海報，但麻海師臉書赫然有國民黨立委羅智強四日到光復鄉的合照，被質疑有藍營政治色彩「透過辦活動、將治理無能轉化成人情溫暖」？

主辦人臉書有與羅智強合照 被疑有政治色彩

音樂會預計廿四日至廿六日，第一天晚上「馬太鞍之夜」還規劃部落感恩祈福儀式、部落舞蹈表演，消息一出立刻遭部落抗議，部落受災戶王小姐認為，現在還有很多人連住的地方都搞不定，怎麼可能快樂得起來。

徐清德說，光復鄉的馬太鞍部落上月已正名為羅馬拼音的FATA’AN部落，現在馬太鞍部落指的應是萬榮鄉明利村的馬太鞍，已定調部落不會主動參加晚會，並呼籲部落青年不宜參與，目前部落以救災為主，等整個都安頓穩定後，會由部落統一、主動對外向全國民眾致謝。

麻海師則強調，他是光復鄉出生長大，現住大安村的房子被泥淹，舉辦活動是感念「都是同鄉、同災區」，且活動都是民間自發，首晚名稱會改名「馬華安之夜」，辦活動目的是替受災光復鄉親加油。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法