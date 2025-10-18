花蓮災區農地復原補助 佃農怨只給地主

花蓮農地復原補助經費一公頃十萬元，佃農看得到吃不到，只有地主能拿，農民乙麥（左）向花蓮縣議會議長張峻（右）陳情，張峻允諾將向縣府反映。（記者花孟璟攝）

花蓮馬太鞍堰塞湖潰流造成光復鄉約二百甲土地遭洪水溢流，回鄉耕作的光復鄉阿美族大佃農「乙麥」說，颱風過後耕地被垃圾入侵，很感謝有機具幫忙清理垃圾，但農地復原補助經費一公頃十萬元，佃農看得到吃不到，只有地主能拿，他感嘆「當初也是響應政府政策才回鄉務農」，希望政府考量到佃農生計。

農地被淹 10萬補助金領不到

「農田都是垃圾，田埂也被淹壞了」，光復鄉北富村的阿美族農民乙麥向花蓮縣議會議長張峻陳情，希望向中央爭取佃農權益，他說「地主很好啊，年紀都很大，在家給小孩子養、坐在家爽領補助」，「錢都入袋了有可能再拿出來嗎」？

請繼續往下閱讀...

自救會抗議 農會將向上反映

乙麥說，現在佃農唯一的補助只有農業部上月底公告的農業天然災害現金救助，稻米一公頃兩萬。但她無奈又生氣地說，二期稻作光是整地、插秧、施肥已花十萬元，「一下子都給大水收走」，她有兩甲半農地被淹，倒賠廿多萬元、欲哭無淚。

為了爭取佃農權益，她到處打電話詢問，結果農糧署等各單位都推來推去，只好找議長張峻陳情，政府不重視佃農權益，自救會昨天已成立並召開受災農民大會將表達抗議，希望政府分配補助金「公平一點」，把佃農也納入補助。

農糧署東區分署表示，目前的農地復原補助每公頃補助十萬元，救助對象是針對土地所有權人，且不得重複具領，佃農確實是無法領取這項補助，農民如果有補助上的問題，可前往鳳榮地區農會的一站式櫃台詢問，希望能盡量幫上農民的忙。

光豐地區農會總幹事張明發也說，收到許多當初參加小地主大佃農（後改名小地主大專業農）政策的佃農抱怨，將向上級反映，爭取希望照顧基層佃農權益。

花蓮馬太鞍堰塞湖溢淹的大水，把垃圾都沖到田裡，不過農地復原補助10萬只有地主能領。（記者花孟璟攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法