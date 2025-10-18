標示不合格 加熱菸8產品開賣即下架

衛福部與北市衛生局展開聯合稽查。（記者邱芷柔攝）

衛福部已通過十四款加熱菸菸柱及四款組合元件在台上市，昨為開賣首日，衛福部長石崇良親率稽查小組突擊檢查北市店家，強調「依法開放不代表鬆綁菸害防制」，並呼籲媒體與業者不得報導市場反應或銷售狀況，否則恐觸法挨罰。

石崇良率稽查小組突擊

石崇良表示，加熱菸雖依法可上市，但在陳列、展示與促銷上都有嚴格限制，規定包括不得實品展示、不得放大品牌圖片或凸顯位置，展示影像也不得移除「吸菸有害健康」等警語，違者將依法裁罰。

台北市衛生局副局長李碧慧指出，台北市訂有「新興菸品管理自治條例」，高中以下學校周邊五十公尺範圍內不得販售指定菸品，昨日所稽查的店家均了解並遵守規定，未發現違規情形。

稽查小組隨後前往可合法販售的店家，石崇良說，業者陳列方式大致符合規定，但部分店家將加熱菸與一般紙菸分區擺放、間距明顯不同，恐有「凸顯」疑慮，衛福部已要求店家立即改善，並指示回報總公司，督促全台分店同步修正。

石崇良指出，媒體與廣告業者若報導涉及市場反應、銷售情形、通路或廠牌資訊，可能被認定為變相廣告，最高可處一百萬元罰鍰，中央與地方將持續聯合稽查，後續也將以「秘密客」方式測試業者執行情況，落實新興菸品管理；國健署補充，若民眾在網路上直播、開箱或分享使用心得，也屬違法行為，最重可處五十萬元罰鍰。

國健署昨天晚間指出，經與販售通路確認，市售某品牌八款加熱菸產品外包裝均未標示尼古丁含量，已要求業者全面下架。菸品外包裝須標示尼古丁與焦油含量，若未依規定辦理，製造或輸入業者最高可處五百萬元罰鍰，並限期回收或退運。

