    首頁 > 生活

    病假不列勤惰考核 國籍航空同意

    2025/10/18 05:30 記者李靚慧／台北報導
    勞動部昨日邀集交通部民航局及長榮、華航、華信、立榮、星宇及虎航等6家國籍航空業者，針對近期國人關注的航空從業人員健康權及請假制度召開會議。（記者李靚慧攝）

    勞動部邀集 達4項決議

    勞動部昨日邀集交通部民航局及長榮、華航、華信、立榮、星宇及虎航等六家國籍航空業者，針對健康權及強化企業友善員工請假制度進行討論，達成四項決議，包括病假不列入勤惰考核、改善考核及排班規範、建立友善請假制度及落實疲勞風險管理等，避免影響員工健康及飛安。

    將改善考核及排班規範

    勞動部指出，此次會議針對勤惰考核、病假制度與工作時間管理進行討論，六家業者均表示願配合改善。

    首先，國籍航空業者同意員工傷病時依相關規定請假，不鼓勵硬撐上班，願意朝維護員工身心健康原則，改善考核及排班規範。其次，勤惰考核業者應遵循兩原則：一是考核重點應放在出退勤管理、敬業態度與請假程序是否合規，並應在工作規則中明定，與工會協商；二是勞工因疾病或生理因素請假，涉及身體健康，不應列入勤惰考核範圍。

    不鼓勵員工傷病硬撐上班

    第三項共識指出，航空公司將加強提醒員工有病痛應儘早治療與休養，並建立友善的請假制度。

    承諾依誠信原則協商工時

    最後，業者也承諾積極落實空勤組員疲勞風險管理原則，同意未來若調整工作時間、待命時間規範，將依誠信原則與工會協商，建立有利員工身心健康的工作時間制度。

