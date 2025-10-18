為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    平埔原民身分法三讀 9族群已申請

    2025/10/18 05:30 記者林哲遠、楊綿傑／台北報導
    立法院昨日三讀通過《平埔原住民族群身分法》，原民會指出，目前已有西拉雅等9個平埔原住民族群提出申請，將儘速審議。（資料照）

    立法院昨日三讀通過《平埔原住民族群身分法》，原民會指出，目前已有西拉雅等9個平埔原住民族群提出申請，將儘速審議。（資料照）

    原民會：客觀、公正、透明 儘速審議

    立法院會昨三讀通過「平埔原住民族群身分法」，明定平埔原住民族群定義、申請原則，中央主管機關為原民會，登記期間限制為五年，必要時得再延長五年。此外，政府應在施行後三年內制定或修正相關法律，保障其政治參與、衛生醫療等權利。

    原民會指出，目前已有西拉雅等九個平埔原住民族群提出申請，將依法組成審議會，確保每一申請案件皆能在客觀、公正與透明的基礎上儘速審議。

    憲法法庭一一一年度憲判字第十七號判決，要求行政機關保障原住民（族）身分認同權，在今年十月廿七日前完成立法或修法，訂定包含民族認定、身分要件及登記程序等權利保障。

    三讀條文明定，「平埔原住民族群」定義是指，「憲法增修條文」第四條規定所稱山地原住民及平地原住民之外，既存於台灣同屬南島語系民族的其他台灣原住民族。其民族語言、習俗、傳統等文化特徵至今仍然存續，其成員仍維持族群認同，且有客觀歷史紀錄可稽，並依其民族意願，申請中央主管機關報請行政院核定者。

    條文亦規定，經核定為平埔原住民族者，民族成員身分認定要件，由主管機關公告五年，必要時得再延長五年；公告期間屆滿後，得由該族或個別申請人以書面敘明理由，向主管機關申請補充認定程序，主管機關應予以受理。

    得依其意願設置專責機構

    另，院會也通過增列附帶決議，行政院辦理平埔原住民族群之事物，應尊重平埔原住民族群之主體性；且得依平埔原住民族群人口之增長及其民族意願，設置以平埔原住民族為首長之專責機關。

    原民會主委曾智勇Ljaucu．Zingrur表示，平埔原住民取得身分後，可立即適用「原住民族語言發展法」、「文化資產保存法」及「原住民族傳統智慧創作保護條例」，以確保語言傳承、文化保存與傳統智慧之法律保障。

    平埔族潛在人數約98萬

    據統計，目前山地 及平地原住民人口約有六十二萬，平埔族潛在人數約九十八萬，現已有西拉雅族、大武壠族、馬卡道族、道卡斯族、噶哈巫族、巴宰族、拍瀑拉族、巴布麓族、凱達格蘭族等九族提出民族認定申請。原民會強調，相關子法研擬與跨機關行政作業都已準備完成，政府將加速落實民族核定及身分登記程序。

    立法院昨三讀通過「平埔原住民族群身分法」，原民會表示已有9個平埔原住民族群提出申請。圖為去年10月平埔族中的「馬卡道族」9大部落齊聚，向原民會遞交民族認定申請書。（資料照）

    立法院昨三讀通過「平埔原住民族群身分法」，原民會表示已有9個平埔原住民族群提出申請。圖為去年10月平埔族中的「馬卡道族」9大部落齊聚，向原民會遞交民族認定申請書。（資料照）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播