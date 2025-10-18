平埔原民身分法三讀 9族群已申請

立法院昨日三讀通過《平埔原住民族群身分法》，原民會指出，目前已有西拉雅等9個平埔原住民族群提出申請，將儘速審議。（資料照）

原民會：客觀、公正、透明 儘速審議

立法院會昨三讀通過「平埔原住民族群身分法」，明定平埔原住民族群定義、申請原則，中央主管機關為原民會，登記期間限制為五年，必要時得再延長五年。此外，政府應在施行後三年內制定或修正相關法律，保障其政治參與、衛生醫療等權利。

原民會指出，目前已有西拉雅等九個平埔原住民族群提出申請，將依法組成審議會，確保每一申請案件皆能在客觀、公正與透明的基礎上儘速審議。

請繼續往下閱讀...

憲法法庭一一一年度憲判字第十七號判決，要求行政機關保障原住民（族）身分認同權，在今年十月廿七日前完成立法或修法，訂定包含民族認定、身分要件及登記程序等權利保障。

三讀條文明定，「平埔原住民族群」定義是指，「憲法增修條文」第四條規定所稱山地原住民及平地原住民之外，既存於台灣同屬南島語系民族的其他台灣原住民族。其民族語言、習俗、傳統等文化特徵至今仍然存續，其成員仍維持族群認同，且有客觀歷史紀錄可稽，並依其民族意願，申請中央主管機關報請行政院核定者。

條文亦規定，經核定為平埔原住民族者，民族成員身分認定要件，由主管機關公告五年，必要時得再延長五年；公告期間屆滿後，得由該族或個別申請人以書面敘明理由，向主管機關申請補充認定程序，主管機關應予以受理。

得依其意願設置專責機構

另，院會也通過增列附帶決議，行政院辦理平埔原住民族群之事物，應尊重平埔原住民族群之主體性；且得依平埔原住民族群人口之增長及其民族意願，設置以平埔原住民族為首長之專責機關。

原民會主委曾智勇Ljaucu．Zingrur表示，平埔原住民取得身分後，可立即適用「原住民族語言發展法」、「文化資產保存法」及「原住民族傳統智慧創作保護條例」，以確保語言傳承、文化保存與傳統智慧之法律保障。

平埔族潛在人數約98萬

據統計，目前山地 及平地原住民人口約有六十二萬，平埔族潛在人數約九十八萬，現已有西拉雅族、大武壠族、馬卡道族、道卡斯族、噶哈巫族、巴宰族、拍瀑拉族、巴布麓族、凱達格蘭族等九族提出民族認定申請。原民會強調，相關子法研擬與跨機關行政作業都已準備完成，政府將加速落實民族核定及身分登記程序。

立法院昨三讀通過「平埔原住民族群身分法」，原民會表示已有9個平埔原住民族群提出申請。圖為去年10月平埔族中的「馬卡道族」9大部落齊聚，向原民會遞交民族認定申請書。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法