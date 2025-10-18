光復防颱演習 中央「做給花蓮看」

光復鄉大馬太鞍平馬活動中心的廣播器材修好了，但被村民投訴聲音嗡嗡嗡，離太遠仍會聽不到。（記者花孟璟攝）

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖潰流成災，至今仍在災後重建，中央災變前進協調所要求花蓮縣府提出撤離計畫，因縣府遲能未定案且颱風在即，中央以緊急處理模式，「做給花蓮看」。前進協調所總協調官季連成說，今日所有人車禁上街且需配合疏散，唯公務車和佛祖街施工可繼續動作。

防颱演練今下午二時至五時舉行，從光復車站下車者只能留在車站，民車、民眾不得出現街道上。災區施工不受影響，工程車照常行駛；不封馬太鞍溪便橋，垂直避難者直接上樓，務須做到「全村清空」。

撤離部分，可行動、需疏散的村民需到疏散點乘車離去；臥床老人、患者、孕婦以復康巴士、救護車載送，但這些人不需實際上車，僅「動車不動人」，車子到門口停留十分鐘後離開，再測試是否能在預定時間抵達安全處所。季連成也號召善心人士，盼能捐贈可收納床墊，以供未來繼續使用

光復鄉十五個村廣播器有十二個損壞，公所新設十二套器材並測試，部分居民前天在家裡聽到壞掉四年才修好的村長廣播，直呼「以為是幻聽」。由於少數廣播系統仍有問題，演練時會增派警車、消防車進行巡迴廣播。

花蓮縣府遲未繳交撤離計畫，拖到颱風將要來臨，變成中央接手。季連成說，「政府是一體的」，「中央做一次給花蓮看，能學就學」，若此次演練順利加上堰塞湖水位、溪水位未超標，有望解除紅色警戒。

