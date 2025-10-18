光復重建 3版本立院二讀

馬太鞍溪堰塞湖潰流沖，造成光復地區淹水，積水漸退後，民眾著手整理受創的家園。（資料照，記者羅沛德攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流重創光復鄉，行政院版「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例修正草案」，昨於立法院院會逕付二讀。民進黨立委陳培瑜也提出相關修法版本、逕付二讀。相關提案併案，都將由立法院長韓國瑜召集朝野協商。

政院併入丹娜絲特別條例

行政院院會九日通過丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例修正草案，匡列二五〇億元挹注堰塞湖的調查、監測、洪氾區設置及土沙防治與受災民眾安置等五大重點事項。原條例匡列金額為六百億元，修正後整體規模達八五〇億元。

請繼續往下閱讀...

修正草案增訂整治及災區復原事項，包含一，堰塞湖的調查、監測、洪氾區設置及土沙防治；二，受災民眾安置；三，雨污水下水道、家戶污水與道路排水設施的清淤、修繕及新建；四，農田泥沙清運、農地復原、專案休耕、農田廢園重建及農業生產環境重建；五，災後沙土混雜廢棄物分類去化。

將由立法院長召集協商

民進黨團昨於立法院院會提議，將政院版的災後復原重建特別條例修正草案逕付二讀，與相關提案併案協商，在場立委無異議，將與相關提案併案協商。陳培瑜也提出相關修法版本，同樣逕付二讀。立法院院會十四日已無異議將國民黨團所提「樺加沙風災暨馬太鞍堰塞湖潰壩災後重建特別條例修正草案」逕付二讀，都將由韓國瑜召集協商。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法