高雄國際食品展 海味專區「滿千送百」

「二〇二五高雄國際食品展」將於廿三日至廿六日於高雄展覽館南館登場，高市海洋局集結廿六家業者聯手打造以「漁樂鱻購」為主題的高雄海味專區，現場有名廚創意料理秀、福袋天天抽等活動外，更推出「滿千送百」、加碼抽「萬元米其林大餐」等好禮，要讓民眾一次買好買滿。

23日起展覽館南館登場 一次買好買滿

高市海洋局局長石慶豐表示，高雄向來是全台漁業重鎮，並以遠洋漁業及養殖漁業為主。其中遠洋、沿近海及養殖漁業年產量約六十一萬公噸，佔全國產量近六成；年產值更高達五百一十一億元，占全國產值約五成，無論產量與產值皆為全國第一。

石慶豐說，今年高雄海味專區多家品牌推出期間限定超值方案，有順億推出「鮪魚腹排買二送一」、魚之達人主打「產銷履歷午仔魚菲力一夜干買二送一」、鱸好家「加熱即食舒肥鱸魚任選四包優惠價九九九元」、興達港區漁會「野生炙燒壹口烏三包優惠價一千元」、鮪軒「北海道扇貝三KG優惠價九九九元」、以及天時福「鱸魚膠原蛋白麵兩盒優惠價四百五十元」等多項超值好康。

「高雄海味舞臺專區」將推出人氣主廚創意料理秀、「黑白大廚料理秀」、「周末宵夜派」、「五星夜市料理王」等活動，更多資訊請上Facebook「高雄海味地圖︱高雄市政府海洋局」粉絲專頁查詢。

