韓團帶動高市訂房破九成 嚴查防哄抬

觀光局完成近50家次專案稽查 5家違規業者開罰1至5萬

韓國天團BLACKPINK今、明在高雄開唱，帶動高雄市區飯店今日訂房率破九成；觀光局昨公布稽查績效，自演唱會消息曝光後共查獲五家旅宿違規漲價、開罰一萬至五萬元，以具體案例警示業者「別哄抬房價」。

今年違規家數 比去、前年同期大減

觀光局長高閔琳說明，觀光局除一般性稽查，更超前部署在國際天團宣布來高雄演唱訊息公布初期，即針對旅館房價展開多次專案稽查，九月至昨天已聯合消保官、針對重點區域完成近五十家次專案稽查。

觀光局在今年更已執行四七六次旅宿稽查，其中高達三百廿家次是針對房價，累計查獲一家非法旅宿處以強制執行斷水斷電、房價違規業者則查獲五家，比去年、前年同期違規家數大幅減少。

以房間數「逐間開罰」並上網公布

觀光局向業者喊話，市場供需絕非惡意哄抬房價藉口，本年度左營區非法日租業者「聚所」已遭強制執行斷水斷電、「日光高鐵精品旅館」因違規超收房價，也被觀光局揪出並依法查處。

觀光局重申執法決心與力道將不斷加強，一旦查獲哄抬價格或用惡意手段任意取消訂房，將依發展觀光條例祭出新台幣一萬至五萬元罰鍰，並以房間數「逐間開罰」絕不手軟，違規業者將公布於觀光局官網。

訂房前先確認合法旅宿與備查房價

觀光局也提醒民眾旅遊規劃訂房前，可至台灣旅宿網確認合法旅宿與備查房價；若遇任何消費爭議，可立即透過行政院消保處線上平台、或撥打：1950、07-7409802專線申訴。

此外，高市府與BLACKPINK演唱會主辦單位連七晚，在高雄六大地標進行粉紅色點燈活動「LIGHT UP 高雄 IN PINK」；市長陳其邁昨宣布，粉紅點燈原本每晚只到十點半，昨起延長到晚上十一點才結束，強調把粉絲們放在「心中的C位」。

