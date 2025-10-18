確診H5N1禽流感 鹽埔撲殺11.8萬隻鵪鶉

鵪鶉場感染H5N1高病原禽流感，動防所執行撲殺。（屏東縣府提供）

屏縣鹽埔鄉一處鵪鶉場本月十五日確認感染H5N1亞型高病原禽流感病毒，屏東縣動物防疫所啟動防疫，撲殺逾十一．八萬隻鵪鶉。

屏東縣動物防疫所表示，本月十三日接獲鹽埔鄉一處鵪鶉場主動通報飼養鵪鶉有異常死亡情形，隨即依標準作業程序啟動防疫機制，派員前往該場進行移動管制、對場區及周邊進行噴灑消毒作業，並採集檢體送農業部獸醫研究所檢驗，十五日經研究所確認感染H5N1亞型高病原禽流感病毒，隔日即赴該場執行撲殺作業，現場撲殺十一萬八千九百八十六隻鵪鶉，包含種禽三千五百五十隻、產蛋鵪鶉七萬三千四百三十六隻、未產蛋鵪鶉四萬二千隻，並再次督導業者完成場區清潔及消毒工作，及對相關聯場進行回溯追蹤以降低疫情傳播風險。

本例為屏縣養禽場今年首例H5N1禽流感疫情，動防所同步啟動該場半徑一公里內周圍養禽場監測採樣工作及周邊半徑三公里進行訪視輔導，訪查轄內禽場有無可疑病例，以確認周圍場家禽健康情形及有無病毒活動，並持續加強高風險養禽鄉鎮養禽場周邊環境消毒，以控制疫情散播。

