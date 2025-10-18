墾丁海水混濁 墾管處：豪雨造成

受樺加沙颱風外圍環流帶動之海流影響，墾丁海域大部分泥砂已被帶離近岸，多數海域水體逐漸回復清澈。（墾管處提供）

核三廠強調光電案 未影響水土保持 駁斥藍委指稱種電污染

國民黨立委蘇清泉透過媒體指台電核三廠在墾丁國家公園範圍內種電，並導致墾丁出現陰陽海及珊瑚白化，台電核三廠昨天發出聲明駁斥，強調光電案場址全在廠區內，未有影響水土保持疑慮；墾丁國家公園管理處也發出聲明指出，經觀測泥流入海主因是前陣子颱風及豪雨頻繁造成，且多數海域已回復清澈。

屏縣府：石牛溪口黃濁水10月後不明顯

屏東縣政府昨天表示，九月十日曾委託專家學者對墾丁海域與陸域生態影響進行調查，從海、陸與空三層面分析，釐清海水混濁成因及對生態影響，發現濁水主因為懸浮泥沙形式，未見明顯珊瑚被覆蓋或死亡現象，九月底時發現石牛溪口有黃濁水流入，進入十月後已不明顯。

國民黨立委蘇清泉前天點名核三廠太陽能光電工程，質疑核三廠為蓋太陽能板，挖掉山林、植被，造成泥流入海，致原本浮潛勝地的核三出水口珊瑚被蓋上一層泥沙，讓珊瑚白化日趨嚴重。

台電：珊瑚白化與暖化與海水升溫有關

台電表示，核三廠太陽能光電開發全於廠區內進行，用地為清除外來種銀合歡後的土地，豪雨後已進行水保工程，根據調查，海水濁度及懸浮固體均在標準範圍內，排水口可觀察珊瑚及海龜等生物活躍，「陰陽海」混濁現象是颱風及豪雨造成的自然結果，珊瑚白化與全球暖化與海水升溫有關，與該廠太陽能光電工程無關。

墾丁國家公園管理處指出，南灣海域海水混濁為暑假累積降雨量近兩千毫米及近期連日豪大雨沖刷坡地雨水逕流夾帶泥砂入海所致，經專家進行潛水監測，十月初顯示多數海域水體逐漸恢復清澈。

