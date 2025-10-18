跨島串遊 台東澎湖雙向包機首航

參加澎湖3日遊的台東民眾在台東搭機成行。（台東縣府提供）

台東縣政府開通台東往返澎湖包機昨天首航，先載運一百八十四名澎湖旅客前來台東，展開探索自然與文化的旅程，隨後載送一百八十四名台東旅客直飛澎湖，體驗海島風光與人文風情。

台東縣府交觀處長卜敏正指出，台東擁有豐富的山海景觀與原住民族文化，澎湖則以壯麗的玄武岩地形與獨特的海島生活著稱，兩地旅遊資源互補，澎湖航線的開通，除可延伸國際旅客行程、打造多站式旅遊體驗外，也能促進國內離島之間的深度連結，形成跨島串遊的新亮點。

交觀處說明，此次澎湖三日遊行程規劃多元豐富，涵蓋跨海大橋、通樑古榕、二崁古厝、大菓葉柱狀玄武岩、南海七美或望安秘境等著名景點，並安排東海七景島巡航與在地漁村風味餐，讓旅客感受純粹的海洋文化與島嶼生活氛圍；而前來台東的澎湖旅客，也可深入體驗自然景觀、原鄉文化及慢活步調，體現台東「慢旅」的獨特魅力。

承辦包機的華府旅行社董事長廖泳淀指出，這次直航包機的開通促使台東與澎湖的往來更加便捷，象徵台灣離島觀光的新契機，未來將持續推動更多元包機航線，串聯國內外熱門旅遊城市，讓更多旅客看見台東的山海風光與文化底蘊。

