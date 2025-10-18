為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    跨島串遊 台東澎湖雙向包機首航

    2025/10/18 05:30 記者黃明堂／台東報導
    參加澎湖3日遊的台東民眾在台東搭機成行。（台東縣府提供）

    參加澎湖3日遊的台東民眾在台東搭機成行。（台東縣府提供）

    台東縣政府開通台東往返澎湖包機昨天首航，先載運一百八十四名澎湖旅客前來台東，展開探索自然與文化的旅程，隨後載送一百八十四名台東旅客直飛澎湖，體驗海島風光與人文風情。

    台東縣府交觀處長卜敏正指出，台東擁有豐富的山海景觀與原住民族文化，澎湖則以壯麗的玄武岩地形與獨特的海島生活著稱，兩地旅遊資源互補，澎湖航線的開通，除可延伸國際旅客行程、打造多站式旅遊體驗外，也能促進國內離島之間的深度連結，形成跨島串遊的新亮點。

    交觀處說明，此次澎湖三日遊行程規劃多元豐富，涵蓋跨海大橋、通樑古榕、二崁古厝、大菓葉柱狀玄武岩、南海七美或望安秘境等著名景點，並安排東海七景島巡航與在地漁村風味餐，讓旅客感受純粹的海洋文化與島嶼生活氛圍；而前來台東的澎湖旅客，也可深入體驗自然景觀、原鄉文化及慢活步調，體現台東「慢旅」的獨特魅力。

    承辦包機的華府旅行社董事長廖泳淀指出，這次直航包機的開通促使台東與澎湖的往來更加便捷，象徵台灣離島觀光的新契機，未來將持續推動更多元包機航線，串聯國內外熱門旅遊城市，讓更多旅客看見台東的山海風光與文化底蘊。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播